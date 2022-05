La salute di Putin: il regista americano Oliver Stone rivela che il leader russo ha un cancro

Il regista premio Oscar Oliver Stone ha rivelato in un nuovo podcast di Lex Friedman che il presidente russo Vladimir Putin ha il cancro. Il regista americano ha rilasciato un’intervista al leader russo dal 2015 al 2017 e ha ottenuto un accesso senza precedenti al leader del Cremlino. Ha detto che Putin aveva sofferto di cancro e credeva di averlo superato, cosa che non è stata confermata dal popolo russo.

I suoi commenti arrivano in mezzo a intense speculazioni sul fatto che il leader del Cremlino sia attualmente affetto da cancro o da una grave malattia. Diversi media suggeriscono che il profondo isolamento di Putin dalla pandemia di Covid fosse dovuto a una condizione medica preesistente ma non specificata che lo rendeva particolarmente vulnerabile.

Spiegando perché Putin ha giudicato male l’invasione dell’Ucraina, Stone ha ipotizzato che “Forse ha perso i contatti con le persone”.

“Non era chiaro se Putin stesse ottenendo l’intelligence corretta”Confessa prima di aggiungere: “Penseresti che forse non sapesse molto bene quale grado di collaborazione avrebbe ottenuto [Russes de souche] In Ucraina … sarebbe un fattore che non ha valutato adeguatamente la situazione ”, Dettagli Oliver Stone.

Oliver Stone indovina: Potrebbe anche essere che si stia “isolando dalla normale attività” e non incontri più le persone “faccia a faccia”.

Secondo diverse fonti vicine al Cremlino, Secondo quanto riferito, il leader russo è stato operato la scorsa settimana.

A causa dei problemi di salute di Putin dovuti al Covid, ha commesso degli errori”.