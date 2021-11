‘Mi sono sentito offeso’

Per il suo grande ritorno, Angèle è su tutti i fronti. Oltre al suo secondo album, “Nonante-five”, che sarà nei negozi il 10 dicembre 2021, la cantante 25enne è oggetto di un documentario dal nome simile che sarà visibile su Netflix dal 26 novembre. In questo resoconto che ripercorre il suo viaggio folgorante, Angel rivela un evento che l’ha sconvolta.

Nel 2017, Playboy ha contattato l’artista all’inizio della carriera per scrivere un articolo su di lei. Vogliono rimodellare la loro immagine. Mi spiegano che il prossimo numero della loro rivista si concentrerà sul femminismo, si concentrerà sulle voci delle donne e che non è più sessuale”, dice la giovane donna davanti alla telecamera. Trovando divertente questa discrepanza, Angel si è detta sarebbe “estremamente eccitante” parlare della sua musica in una recensione del genere e che “le cose potrebbero cambiare un po’”.

“È stato davvero il mio peggior incubo”.

Sfortunatamente per lei, nulla è accaduto come aveva immaginato. La rivista sexy ha usato una foto di lei in topless con due peperoni per nascondere i suoi seni. “Lo abbiamo fatto qualche mese fa, in modo molto innocente”, ha detto il belga. E poi abbiamo deciso di non tenerlo, di non toglierlo: da quando ero bionda, e giovane, e con il rossetto, ci dicevamo che era possibile. Ed ero davvero spaventato al momento di fare sesso a mia insaputa. Con quella foto non mi sentivo molto a mio agio. Sapevo che sarebbe stato frainteso”.

Angel ha vissuto molto male questo tradimento, soprattutto perché l’articolo citava i suoi genitori, così come gli artisti e suo fratello, il rapper Romeo Elvis. Mi sono sentito insultato e umiliato pubblicamente. Era davvero una combinazione di tutte le mie paure: riassumere l’essere una “sorella” e una “figlia”, e in un contesto sessuale. È stato davvero il mio peggior incubo”.

(di base/lja)