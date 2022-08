La morte di Olivia Newton-John: la scomparsa del suo misterioso amante nel 2005 l’ha perseguitata fino alla fine

L’attrice Olivia Newton-John è morta lunedì all’età di 73 anni. Un’opportunità per molte riviste People di rivivere la carriera della star di fama mondiale e anche i momenti salienti che hanno plasmato la sua vita. Nel 2005, la star ha attraversato una prova straziante, che ricorda il Daily Mail. Aveva una relazione di 9 anni con il fotografo Patrick McDermott, 48 anni.

Mentre era in tournée promozionale in Australia, lui andò a pescare. Si è imbarcato con altre 22 persone il 30 giugno 2005, ma sono scomparse prima che la barca atterrasse. Nessuno si accorge della sua assenza. L’equipaggio del suo peschereccio ha trovato le chiavi della macchina, il passaporto e il portafoglio americano a bordo pochi giorni dopo, e l’auto del fotografo è stata parcheggiata a San Pedro Marina a Los Angeles.

La sua scomparsa è stata segnalata solo l’11 luglio, quando Patrick, che era stato invitato a un evento familiare, non si è fatto vivo.

Mentre gli investigatori cercano di trovare la sua traccia, l’uomo rimane irreperibile. Gli investigatori scoprono che Patrick ha dichiarato bancarotta con oltre $ 30.000 di debiti, suggerendo che potrebbe aver simulato la sua morte per cancellare il record.

Un’indagine di tre anni sul peschereccio in questione rivela che l’equipaggio non ha preso in considerazione alcun passeggero il giorno del viaggio e che la scomparsa di McDermott è passata completamente inosservata.

Quasi due decenni fa, circolavano voci sul destino del fidanzato di Olivia. Alcuni credono che fosse nascosto in Messico, in fuga da debiti paralizzanti.

Ma i ripetuti stalking da parte della polizia, dei media e degli investigatori privati ​​non sono mai stati in grado di trovare prove conclusive, nonostante le segnalazioni alla polizia di essere stato individuato. E così testimoni oculari hanno detto agli investigatori di averlo visto in Messico, dove avrebbe vissuto con un’altra donna su uno yacht al largo di Sayulita e Acapulco.

Alla domanda al riguardo, Olivia Newton-John ha ammesso: “Non credo che sarò mai in pace con questo.”. Concludiamo con tristezza: “Penso che ci sarà sempre un punto interrogativo”.

Nel 2008, l’attrice sposerà John Easterling, fondatore e presidente di Amazon Herb. È stato lui ad annunciare la morte dell’attrice lunedì.