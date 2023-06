GIOCATTOLI, BORSE E ARTICOLI CORRELATI: Mighty ha sviluppato una vera passione per questo personaggio Disney… si è persino fatta tatuare il corpo

Erano 3.000 a La Louvière, sabato scorso, per condividere una passione comune: la Disney. Incontra questi appassionati tra costumi, collezioni, tatuaggi… tutto a 2 euro! Tuttavia… c’è sempre un modo per spendere piccole fortune, quando sei un fan.

Sabato scorso a La Louviere si è svolto un incontro di fan della Disney. Lì si sono radunate circa 3.000 persone, la maggior parte travestite, per ritrovarsi nella magica atmosfera del parco divertimenti più famoso di Francia.

Mighty è venuta a rivelare la perla rara per completare la sua collezione… Alla giovane donna interessano solo le cose destinate a Stitch, il piccolo essere extraterrestre blu. La statua costa 320 euro, ma questo non lo rallenta. “Fondamentalmente, questo numero, l’ho già guardato un po’ su diversi siti ed era intorno ai 360, 390 euro… a volte sale dritto. Quindi, 320 euro qui sono ancora ‘ragionevoli’. Questo è il prezzo, concretamente, per la vendita”Questo collezionista spiega.

La collezionista condivide la sua passione sui social network. L’alieno ha invaso tutto il suo interno: peluche, borse e oggetti derivati ​​di ogni genere. Il buffo ometto blu fa bella mostra di sé sulla pelle della giovane donna. “Avere sempre qualcosa Disney, avere sempre colore, avere sempre glitter con me…”Il potente Magnus continua.

La giovane donna aveva già due tatuaggi a punto, uno su ciascun polpaccio. Quando viaggio, so che sono sempre con me.come dici.