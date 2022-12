“Mi sento molto fortunata”: Jane Fonda annuncia che il suo cancro è in remissione

A settembre, ha annunciato l’attivista vicino al Pd Soffriva di cancro al sistema linfatico Ma è rimasto ottimista sulle sue possibilità di guarigione e ha usato la sua notorietà per denunciare la disparità di accesso alle cure negli Stati Uniti. Jane Fonda ha detto di aver continuato il suo lavoro di attivista durante i mesi in cui stava combattendo la malattia.

Si è mobilitata contro un atto legislativo promosso dal senatore democratico Joe Manchin che mira a promuovere la produzione di tutte le forme di energia, compresi i combustibili fossili, negli Stati Uniti, e darebbe il via libera a un controverso gasdotto nel suo stato occidentale. Virginia.

La carriera di Jane Fonda è iniziata negli anni ’60 ed è stata incoronata con due Academy Awards come migliore attrice, nel 1971 per Alan J. Bakula e nel 1978 per Il ritorno, diretto da Hal Ashby. È stato anche nominato altre cinque volte per i premi più importanti del cinema americano.

L’attrice sta ancora perseguendo la sua carriera, in particolare nel film d’animazione per famiglie “Luck” recentemente pubblicato su Apple TV+.

La sua carriera ha avuto molti altri aspetti. Star dell’aerobica, era nota anche per il suo attivismo pacifico ai tempi della guerra del Vietnam e poi, ancora oggi, a favore dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.