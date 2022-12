Kate Middleton, il suo vivo interesse per la regina Elisabetta II durante la festa di Natale

persone e re

La moglie del principe William, Kate Middleton, ha reso omaggio a Elisabetta II durante la festa di Natale.

Mentre Kate Middleton ha tenuto la sua festa “Together at Christmas” giovedì 15 dicembre, si è assicurata di pensare un po’ a Elisabetta II. In occasione dei canti natalizi, la famiglia reale si è riunita nell’abbazia di Westminster, per rendere omaggio al monarca morto lo scorso settembre.

Come dice il sito,Le personeL’esauriente opuscolo conteneva una breve frase in ricordo della Regina: “Questa serata di canti natalizi è dedicata a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, e a tutti coloro che purtroppo non sono più con noi. Sua Maestà i valori della defunta Regina dovere, compassione e fede hanno guidato la creazione di questo post.

“Onore a Sua Maestà la Regina”

Durante il concerto, la decorazione dell’albero di Natale che è stato incoronato sul trono dell’abbazia di Westminster non è stata lasciata al caso. in quale albero Gli ultimi ritocchi sono stati fatti dalla principessa del Galles, infila alcuni animali imbalsamati insieme all’orsacchiotto Paddington. Un occhiolino dedicato alla Regina, dopo che lo fu Organizzato e poi associato a questa famosa personalità inglese. Kate Middleton e il principe William hanno condiviso sui loro social alcune foto, ricordando che la serata aveva lo scopo di “celebrare coloro che hanno superato se stessi nelle loro comunità e onorare Sua Maestà la Regina”.