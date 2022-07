Charlene di Monaco conferma il suo ritorno alla grazia

popolo e re

Principessa rock e Roma affascinata.

“Grande ritorno” “ritorno vittorioso”… Pochi giorni dopo aver perso il famoso Bal de la Rose, Charlène ha recuperato ancora di più al Bal de la Croix Rouge di Monaco. Lunedì 18 luglio la principessa 44enne ha fatto un’ottima figura durante l’imperdibile evento rock.

onnipresente

Determinata a celebrare l’occasione, la madre di Jack e Gabriella ha giocato la carta dell’innovazione scegliendo un abito in raso di Prada. Le farfalle di diamanti di Van Cleef & Arpels ne sono tutte condite, una tendenza sottolineata dal gioielliere. La principessa Charlene e Adriana Karembeu, un’ambasciatrice di prestigio, hanno gareggiato con stile mentre Alicia Keys ha dato spettacolo.

Questo mercoledì, 20 luglio, il tempo era completamente diverso da quello che aspettava il precedente nuotatore. Il Sudafrica si era già unito a Roma per trovare papa Francesco, una figura per lei molto importante. Nel 2016 ha infatti incontrato il Santo Padre in Vaticano durante un colloquio privato. Protestante di nascita, la principessa Charlene lo era Ha ammesso la decisione libera e personale, alla piena comunione nella Chiesa cattolica. nel 2011.