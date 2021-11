‘Mi manchi mamma’, la commovente preoccupazione di Jack e Gabriella verso Charlene di Monaco (foto)

La Principessa Charlene di Monaco non ha partecipato ai festeggiamenti organizzati in occasione della Festa Nazionale del Principato. Come sappiamo, ha lasciato Monaco per riposare. Ciò non ha impedito, venerdì 19 novembre, ai suoi figli di tenergli un po’ di attenzioni gentili. Sono apparsi sul balcone del palazzo principesco con parole toccanti.

lunedì scorso, Charlene è tornata dal Monaco in Europa Dopo molti mesi in Sud Africa. Poiché soffriva di un’infezione otorinolaringoiatrica, la principessa non poteva imbarcarsi sull’aereo e quindi doveva rimanere lì. Ora che è tornata, ha ancora bisogno di riposo e si sta ancora riprendendo. Questo è il motivo per cui suo marito, il principe Alberto, ha annunciato in un’intervista a Monaco mattina, che – che Charlene non è più nel principato. dov’è lei ? Questo è il punto…

Ma comunque, Charlene di Monaco non l’ha fatto Non ha partecipato alle celebrazioni organizzate venerdì 19 novembre in occasione della Festa Nazionale Monaco. La sua assenza, però, non ha impedito ai suoi due figli, Jack e Gabriella di 6 anni, di pensare a lei. Dall’alto del balcone del palazzo principesco, i gemelli si prendevano cura della madre. Ognuno di loro aveva tra le mani un poster sul quale si poteva leggere: “Ci manchi, mamma” e “Ti vogliamo bene, mamma”. Foto toccanti mostrano che Charlene di Monaco è ancora molto presente nel cuore dei suoi figli.

pochi minuti fa, La nascita dei gemelli con le famose zie Caroline e Stephanie.