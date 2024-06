Il principe Louis tagliato da Kate Middleton: la frase che ha fatto reagire la principessa davanti alle telecamere

Una volta che non è personalizzato, Il principe Luigi Non era lui la star della giornata. Questo sabato, 15 giugno, lo è già Kate Middleton Che ha attirato tutta l’attenzione per la prima volta dopo mesiAnnuncio del suo cancro In un video scioccante.

Questa foto di Kate Middleton dice molto della sua nuova vita alle prese con il cancro Questa foto di Kate Middleton dice molto della sua nuova vita alle prese con il cancro Lo rivela la stampa britannica. Principessa del Galles Ha preso la decisione da solo di comparire di nuovo per “Forze di colore”, La grande parata organizzata per il re al trono. Voleva sostenere Carlo III, ma soprattutto la sua famiglia. Secondo la giornalista Rebecca English mail giornalieraKate Middleton voleva incorniciare George, Charlotte e Louis, Sia durante il viaggio in carrozza reale che durante la tradizionale apparizione in… Balcone di Packham Palace. C’era un bambino di cui bisognava prendersi cura in modo particolare: il più piccolo. Sempre molto divertenteIl principe di 6 anni si è fatto tagliare i capelli da sua madre davanti alle telecamere. LouisUn po’ agitato, Kit chiese se poteva suonare con la corda davanti a lui. “No, voglio che ti concentri sullo spettacolo.“, rispose immediatamente. Anche il ragazzino ricevette una lezione la principessa Carlotta, Chi lo ha criticato per aver ballato. Per tua informazione, il principe Louis è il quarto in linea di successione al trono britannico.