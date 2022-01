JK Rowling School Building rinominato a causa delle opinioni del creatore di Harry Potter

Mentre il primo film della saga di “Harry Potter” ha celebrato il suo 20° anniversario, l’autore di Le avventure del mago rimane controverso. Un’istituzione inglese, che ha chiamato uno dei suoi edifici “JK Rowling” in onore dello scrittore, ha già deciso di ribattezzarlo. La Boswells School (Essex, Inghilterra), che accoglie alunni di età compresa tra 11 e 18 anni, ha preferito essere ribattezzata in onore dell’atleta britannica Kelly Holmes. La ragione per cambiare questo nome? Le opinioni dello scrittore erano considerate odio per le persone transgender.

“Vogliamo creare una comunità scolastica vivace, inclusiva e democratica”, ha affermato Stephen Mansell, preside della scuola. “Dopo numerose richieste da parte di studenti e personale, nonché un voto dell’intera scuola, abbiamo rivisto e rinominato uno degli edifici”, ha spiegato.

Non è la prima volta che la scrittrice viene incolpata per i suoi commenti. Nel 2020 è stata accusata di transfobia dopo la trasmissione di un articolo che parlava di “persone che hanno il ciclo”. Ha commentato il post dicendo: “Sono sicura che avevamo una parola per questo. Qualcuno mi aiuti. Feum? Famme? Feemm?”. Le sue parole hanno fatto arrabbiare i netizen che gli hanno ricordato che gli uomini transgender possono avere il ciclo, mentre le donne transgender no.

Da allora, J.K. Rowling ha dichiarato di aver ricevuto numerose minacce di morte.