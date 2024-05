La casa di Vanessa Paradis e Johnny Depp nel sud della Francia è in vendita a prezzo ridotto

Sono passati quasi 10 anni da quando è stata venduta la tenuta di 15 ettari acquistata da Johnny Depp e Vanessa Paradis nel sud della Francia. La cantante e attrice francese ne è ufficialmente l’unica proprietaria. Ma questo piccolo villaggio non riesce a vendere nonostante un calo dei prezzi di 10 milioni di euro e un ambiente abitativo di alto livello. Il prezzo di vendita attuale è di 45 milioni di euro.

Pece

Questa zona era un’oasi di pace dove Johnny Depp e Vanessa Paradis venivano a ricaricare le batterie, lontano dalle pressioni di Hollywood. Questa proprietà unica è composta da una casa costruita nel XIX secolo in stile bohémien degli anni ’30, con 12 camere da letto e 14 bagni. All’esterno ci sono anche due piscine e uno skate park.

La superficie abitabile totale è di 1.000 mq divisi tra la casa di 400 mq e il resto del terreno. Ma perché parliamo di un piccolo villaggio? Vanessa Paradis e la sua famiglia non avevano bisogno di andare nelle città e nei villaggi vicini per mangiare. La struttura dispone di un proprio ristorante chiamato Chez Marceline. La proprietà comprende anche un atelier d’arte, sei pensioni e una cappella in stile architettonico provenzale.

Regione

La proprietà si trova nel sud della Francia, a 27 km da Saint-Tropez, sul Plan-de-la-Tour. Questa città stellare è nota per essere appartata e intima. È diviso in diversi villaggi. Sentieri escursionistici sono disponibili nelle vicinanze, così come parchi acquatici. Un posto meraviglioso dove trascorrere una vacanza, il più vicino possibile alla natura.

vendita

Nel 2015, il prezzo di vendita della proprietà era stato fissato a 26 milioni di dollari, per poi salire a 52,5 milioni di euro. Tuttavia, il villaggio ha difficoltà a trovare un acquirente. Vanessa Paradis non ha avuto altra scelta che ridurre la somma di sette milioni di euro. Da notare che il prezzo di vendita comprende l’intero immobile oltre ai mobili e alle decorazioni aggiunte durante le varie ristrutturazioni.

