Emma Watson accusata di antisemitismo per aver postato in solidarietà con i palestinesi

All’inizio del 2022 è stata pubblicata una foto di uno slogan scattata durante una manifestazione pro-palestinese: “Solidarietà è un verbo”, Accompagnato da un testo sul principio di solidarietà che non menziona né Palestina né Israele.

Quella che è rimasta Hermione Granger per molti dei suoi fan Ha già messo la sua fama al servizio delle cause Come i diritti delle donne o la lotta al riscaldamento globale. Con 64 milioni di iscritti, il suo account Instagram è una potente cassa di risonanza.

L’attrice britannica Emma Watson, che ha appena firmato con altri attori 20 anni della saga di Harry Potter , si ritrova al centro di una lite con i rappresentanti israeliani. La giovane ha postato un messaggio di solidarietà ai palestinesi attraverso il suo account Instagram. Tanto è bastato per provocare le critiche dell’attuale ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, così come del suo predecessore, che lo accusa di antisemitismo.

L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha reagito prontamente. “La fantasia funziona bene in Harry Potter, non nella realtà”criticare su twitter. “Altrimenti ci vorrebbe un trucco di magia per eliminare i cattivi di Hamas (che opprime le donne e cerca di eliminare Israele) e dell’Autorità Palestinese (che sostiene il terrorismo). Io ci sarò!”.

Il commento va oltre il post originale e attacca violentemente l’Autorità Palestinese, il partner per la sicurezza di Israele in Cisgiordania. Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz viene da un altro posto Accogliendo il presidente palestinese Mahmoud Abbas a casa sua Per rafforzare questa cooperazione.