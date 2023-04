“Mi è stato detto che ero il quarto in poche ore”

Matthias, residente a Ronse, è un giardiniere. Martedì scorso aveva ricevuto una mail da “ING” riguardante modifiche all’app itsme. Quindi facciamo clic sul collegamento che non dovrebbe essere cliccato. “Non ero a conoscenza di alcun danno, anche se so che circolavano e-mail di malintenzionati. Inoltre, tutto sembrava perfettamente a posto, compresi i loghi itsme e ING”, si lamenta il belga.

“Dopo aver aperto il link, mi è stato chiesto due volte di utilizzare la mia carta di credito e inserire il codice. L’ho fatto senza esitazione. Ora posso prendermi a calci in testa. Quando ho visto che erano stati prelevati 4.399 euro dal conto, non ho “Non so come agire. Tale impotenza”, dice Matthias. Questa frustrazione è orribile.

E non è stato l’unico ad essere ingannato. “In ING mi è stato detto che ero già il quarto nel giro di poche ore. Sono andato anche dalla polizia, dove stanno indagando sul caso con il loro servizio specializzato che combatte le frodi online”, aggiunge il belga, che spera di ottenere il suo soldi indietro. “Spero di non perdere i miei soldi. Mi hanno dato buone speranze in banca. Hanno assicurato ancora una volta alla polizia che non si dovrebbe rispondere a un’e-mail che chiede di inviare coordinate bancarie. Quindi voglio avvertire tutti di non prendere rischi”, conclude Mathias.