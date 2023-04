Trump ha subito un colpo e l’ex presidente ha scatenato una seconda ondata

Donald Trump ha lanciato un secondo lotto di NFT. L’ex presidente degli Stati Uniti spera di riscuotere lo stesso successo, anche se questo significa un prezzo inferiore per la sua prima collezione.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un nuovo lotto di NFT con la sua immagine. Novità, perché non è la prima volta che il miliardario si imbarca in un’avventura Web3. Infatti, nel dicembre 2022, l’imprenditore ha rilasciato il suo primo set di 45.000 carte. Queste carte, chiamate Trump Digital Trading Cards, sono andate esaurite molto rapidamente, a $ 99 ciascuna.

Sperando di ripetere questa impresa, l’ex statista sta rilasciando “Serie 2”. Si noti che, questa volta, il gruppo include 47.000 NFT. Un’allusione voluta secondo alcuni osservatori, visto che Donald Trump intende tornare alla Casa Bianca nel 2024 e diventare… il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti.

La corda 2 colpisce, la corda 1 crolla

In termini concreti, la seconda serie segue le orme del suo predecessore. Il set è coniato su Polygon e ogni carta viene venduta a $ 99. Sul suo Truth Social, anche Donald Trump è stato felice di mantenere i prezzi “molto basso”dividendo anche una vanga in “fake news”. Spero che tutti se ne accorgano, [et] Sono sicuro che le Fake News non funzioneranno, le carte collezionabili hanno lo stesso prezzo dell’ultima volta, anche se si vendono a molto di più (chiamatelo mercato!)”Ha detto in particolare.

Tuttavia, se questo nuovo mazzo è ben accolto dal pubblico, le carte della serie 1 ne risentono a testa alta. Mentre gli NFT venivano ancora venduti a 835 dollari sul mercato secondario, l’annuncio ha effettivamente fatto precipitare il valore del primo lotto. Raddoppiando il loro numero, perdono il loro effetto di rarità. A seguito delle gare, la Serie 1 ha perso in poche ore oltre il 50% del suo valore.

Infine, come l’ultima volta, l’acquisto di più NFT garantisce alcuni regali extra. Contro l’acquisizione di 47 NFT, l’ex presidente vi inviterà a cenare con lui al Mar-a-Lago Golf Club in Florida. E se ti piace, sappi che l’acquisto di 100 carte Serie 2 ti permette di partire con una cena e un’opera d’arte unica, realizzata attorno al tema “Trump”. Devi ancora volerlo.