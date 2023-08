“Mi è stata offerta una cifra incredibile”: il nipote di Fernandel dice no a un popolare reality show

Il nipote di Fernandel, figlio di Frank Fernandel e star dei reality? Non è andato via! Mentre ha appena festeggiato il suo 40esimo compleanno, il giornalista Vincent Fernandel si è confidato con i suoi colleghi del bella mattinata Di suo nonno, morto più di cinquant’anni fa, e della sua eredità, grazie alla quale continua a vivere. Un’eredità con cui lotta ogni giorno e che quasi finisce in uno spettacolo molto popolare…

Facendo capire che non vuole arrendersi.Agli adulatori che vogliono usare la fama [s]Siamo seriSpiega che una volta è stato contattato per un’offerta inaspettata:Quando avevo 20 anni, mi è stato offerto di partecipare Fattoria di celebrità, il reality show di TF1. Mi è stata offerta una quantità incredibile! Ho spiegato ai produttori che anche se mi avessero dato una villa a Beverly Hills, avrei detto di noLui ricorda.

Un famoso spettacolo di aggregazione (Pascal Olmeta, Yves Angeli, Elodie Goswin, Vincent McDum o anche Massimo Gargia) che avrebbe potuto lanciare la sua carriera. Ma su di lui, ora attore e giornalista, non ci sono dubbi, per deridere il nome suo e della sua famiglia. Un nome noto che non ha esitato a usare al momento della sua copertura mediatica:La domanda non è mai stata posta. Se non avessi preso il mio nome d’arte, avrei preso in giro: “Non presume, si nasconde…”Dice per spiegare questa scelta.

Il nome non è un peso

Va detto che con Fernandels non è stato troppo difficile portare il peso del nome famoso. Se ha descritto suo nonno come un uomoNon ha fatto un regaloVincent non si è mai pentito di aver scelto il suo nome.Permette l’apertura di un oblò, esatto. Ma oltre, se vuoi durare, devi lavorare il doppio degli altri! Indossare un nome famoso potrebbe non essere facile. Sono fortunato: non è mai stato così difficile“, consegnare.

Proprio come suo padre Frank, che ha lavorato come cantante prima della sua morte nel 2011: “Frank stava molto attento a non dare l’impressione di usare la cattiva reputazione di suo padre. […] Sapeva che sarebbe potuto tornare a perseguitarlo. Da un punto di vista personale, Frank ha sofferto per tutta la vita l’assenza del padre. Ma non si è mai lamentato che ne parlassimo con lui dalla mattina alla seraSuo figlio insiste:Vogliamo sempre credere che gli Eredi siano nell’ombra e ne soffrano. Per mio padre, non credo sia il caso. Certo, era un artista ma in un genere completamente diverso: i due non erano in competizioneUna famiglia insolita ma per sempre unita…