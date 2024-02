Il concerto del rapper francese Freeze Corleone alla ING Arena di Bruxelles è stato “rinviato”.

ING Arena annuncia sul proprio sito che è stato cancellato il concerto dei Freeze Corleone inizialmente previsto per domenica 18 febbraio 2024. È un messaggio del management del francese a ufficializzare la notizia. C'è una domanda sull'annuncio o un resoconto di questo concerto a Bruxelles che verrà inviato al programma dello spettacolo il 15 novembre 2024. Questo è il posto migliore per la regione dell'Hauts-de-France che sarà disponibile per la vendita. .

"L'organizzazione e il management dell'artista stanno attualmente lavorando per riprogrammare il concerto. I biglietti rimarranno validi per la prossima data e sarete informati via email di eventuali modifiche riguardanti questo concerto", specifica il comunicato stampa sul sito dell'evento. L'artista, dal canto suo aggiunge che "i biglietti sono comunque rimborsabili". Ciò dovrà avvenire "entro il 17 marzo". Frizz Corleone: Chi è questo rapper che chiede la pena di morte per Pierre Palmadi? "Come Adolf" Le argomentazioni del governatore del Nord per giustificare la cancellazione del concerto di Lille sono legate ai testi del rapper, figura chiave dell'hip-hop francese nel 2024. "I testi di diverse canzoni" del 31enne vecchio cantante Le autorità francesi hanno riferito all'inizio di questa settimana che un residente dell'Ile-de-France Il vecchio contiene "osservazioni cospiratorie, apertamente antisemite e caratterizzate dall'ammirazione per la persona di Adolf Hitler e del Terzo Reich". Il musicista è sotto processo anche a Nizza con l'accusa di "aver chiesto scusa per il terrorismo": una delle sue canzoni rap si riferirebbe all'attentato sulla Promenade des Anglais del 14 luglio 2016. Già nel 2020 secondo l'AFP, testi controversi hanno causato la risoluzione del contratto di Freeze Corleone con la casa discografica Universal. Tra queste parole possiamo sentire soprattutto "Sono arrivato determinato come Adolf negli anni '30" o "Ogni giorno dell'Olocausto (RAF (Non c'è nulla di cui preoccuparsi)"). In Belgio, i Freeze Corleone si sono già esibiti sui palcoscenici Ardentes e Dour.