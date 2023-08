Halle Berry abbatte i tabù legati al sesso e alla salute delle donne: “Fai un figlio solo se vuoi”

Halle Berry, attrice e regista vincitrice del premio Oscar (2002, per la sua interpretazione nel film sotto l’odio) ha recentemente parlato sul palco del Festival internazionale della creatività di Cannes Lions sui tabù dannosi sulla sessualità delle donne, sulla loro salute mentale e sull’importanza di decostruirli. All’indomani del suo discorso, il traduttore di Catwoman si è preso il suo tempo per discutere con il caporedattore La salute delle donneLiz Plosser, per sostenere il suo punto.

Se iniziassimo questa conversazione su questi tabù che ci danneggiano, la maggior parte delle donne seguirebbe l’esempio. sai perché ? Perché è qualcosa che desideriamo fare”.Inizia l’attrice 56enne.

Secondo lei, la cosa più importante per possedere la propria sessualità come donna è accettare e farsi carico del palcoscenico in cui ci si trova. Nel bel mezzo della menopausa, continua a conoscersi e a mettere in discussione tutto ciò che pensava di sapere su quel momento. Almeno, questo è tutto ciò in cui la comunità voleva che credesse in questo momento: “La tua vita è finita.» «Puoi sbarazzartene. La società non ha più posto per te, devi andare in pensione, devi fare le valigie.

Halle Berry attacca in particolare il comando di diventare madre dopo una certa età. “Se hai 20 anni, supponi che lo sia. Possedere l’era della scoperta. […] Non devi avere fretta e non devi essere forzato. Questa non è una garainsiste l’attrice. “Se hai 30 anni, non lasciarti scoraggiare dall’idea di avere figli di una certa età. Tocca a voi.”