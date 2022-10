“Mi è costato 600 euro affittare il loro appartamento e non ho ricevuto un solo ringraziamento alla fine del loro soggiorno”

Tuttavia, questa festa non fu di gradimento dei corteggiatori, Clara, Pauline, Mathilde e Angelini, non c’è dubbio che questo grande salto nella vita di Giuliano e di tutte le persone che conobbe per la prima volta fu molto spaventato. Inoltre, lo consideravano per non aver partecipato con loro. Con 250 ospiti, ce n’è abbastanza per farti girare la testa…

“Quando le telecamere non stavano girando, mi hanno detto che si sono divertiti molto. Ma, in TV, hanno finto di essere alcune persone infelici”, confessa a Flair.

Da questo episodio, Julian ha avuto la possibilità di vedere che alcuni di questi concorrenti decisamente non facevano per lui: “Paulene ha detto che non era una brava persona quando, lo scorso fine settimana, l’ho vista ballare la sera davanti a sul palco. L’ho trovata molto immatura”.







Ma non è l’unica a vederla: Clara, ammirandola dapprima, la delude anche. “Quando l’ho incontrata a una festa a Sniff, ha bevuto un bel po’ di drink. Tanto che si è tolta la camicetta in mezzo a 700 persone. Le dispiace ma non si adatta ai miei valori. Era troppo imbarazzante per me. Questa storia mi sconvolge un po’”, ci ha detto.

Se la puntata serale è iniziata davvero male, il resto dell’avventura non ha migliorato le cose. In effetti, furono sistemati a Gate, ma senza Julian, che non c’era nemmeno a colazione. “Non riuscivo a vedermi andare a dormire con loro in ostello la prima notte. Quello che non hanno nemmeno detto è che ho offerto loro la possibilità di ordinare quello che volevano per colazione: yogurt, cioccolatini, frittate, tutto. Loro sono stati accolti molto bene. Mi è costato 600 EUR per affittare questa posizione e non ho ricevuto un solo ringraziamento alla fine del loro soggiorno”, ha detto a Flair.