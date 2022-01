Sony apre una lista d’attesa esclusiva in Belgio

Lo stock di PlayStation 5 sarà presto distribuito online direttamente da Sony ai clienti di sette paesi, incluso il Belgio, che saranno in lista d’attesa. Internet

Sony sta invitando i clienti di sette paesi a iscriversi a un elenco che consente ai selezionati di acquistare una console domestica PlayStation 5 online.

Questa è una nuova svolta nella strategia di Sony quando si tratta di affrontare la carenza di PlayStation 5 (PS5). La fabbrica giapponese consente ai clienti di sette paesi di registrarsi online per una lista d’attesa esclusiva. Interessato: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Paesi Bassi Belgio Il Granducato di Lussemburgo.

Principio: Sony raccoglie le registrazioni per un periodo indefinito su questa pagina. Condizioni: è necessario disporre di un account PlayStation Network e registrarsi utilizzando l’indirizzo e-mail associato a tale account.

Dopo la chiusura della registrazione, Sony identificherà e contatterà i clienti che possono ordinare un solo dispositivo online, PlayStation 5 o PlayStation 5 Digital Edition.

In breve, per questo processo, Sony sta bypassando la classica rete di negozi e venderà di persona questo inventario di console.

L’inaspettato ritorno di PS4

In un’altra parte della sua strategia per combattere la carenza, abbiamo recentemente appreso che Sony intende rifare la buona vecchia PS4.

Di fronte alla frequente carenza di semiconduttori, l’assemblaggio di PlayStation 4 sarà meno complicato. L’iniezione di mercato della PS4 consentirà ancora una volta a Sony di rimanere sugli scaffali, occupati principalmente da Nintendo Switch (tanto) e Xbox Series X/S di Microsoft (un po’).

Negozi ignorati

Da novembre 2021, Sony ha corteggiato i negozi classici vendendo un’intera serie di prodotti PlayStation online. Su questo nuovo sito. Ci sono principalmente giocattoli e accessori.

Per incoraggiare i clienti a ordinare attraverso la sua piattaforma, il colosso giapponese propone delle offerte temporanee esclusive. Esempio: ora è possibile ordinare una console PS5 in edizione speciale, che sarà disponibile solo in qualsiasi luogo diverso dall’11 febbraio 2022.

Ricordiamo che nel novembre 2021 Sony ha annunciato l’intenzione di vendere sempre più articoli PlayStation direttamente online.