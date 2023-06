“Mi chiamo Nick, sono uno degli apprendisti di Fata Madrina” (VIDEO)

la ragione ? Vediamo un impiegato del parco vestito da “Apprendista della Fata Madrina”. “Mi chiamo Nick, sono uno degli apprendisti della Fata Madrina. Sono qui per fare la spesa e fare tutte le tue selezioni per la giornata”, annuncia l’impiegato ai bambini. Scegliere di far indossare un abito a un uomo in un contesto del genere sta purtroppo provocando scalpore e dividendo i social network oltre Atlantico.

Molti sostengono e applaudono Nick. Ma altri non la vedono così, come il presunto cristofachista Jason Jones.

E quest’ultimo ha scritto su Twitter: “La Disney ha un uomo vestito che lavora in un negozio di abbigliamento per bambine a Disneyland. Questo è ciò che la Disney vuole che le ragazze vedano quando entrano per la prima volta per scegliere un vestito”. Aggiunge anche: “La sinistra vuole che sia così normale che sono arrivati ​​​​al punto di metterlo in faccia ai bambini a Disneyland”.