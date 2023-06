Virginie Evira all’età di 22 anni ha sposato un famoso attore, tre anni dopo averlo lasciato

All’età di 22 anni, Virginie Evira ha sposato un attore assolutamente sconosciuto. Torni in questo posto che non hai mai sognato.

per il suo primo numero di strade lateraliIn onda il 24 maggio su France 3, l’annunciatrice Agathe Lecaron ha avuto il diritto di accogliere l’ospite prediletto, Virginia Evira. Se l’attrice belga è ovunque, essendo attualmente l’attrice più ricercata del cinema francese, non rivela molto della sua vita privata. Incinta del suo secondo figlio, e primo frutto del suo amore per Niels Schneider, la madre di Ali, da una precedente relazione con Mabrouk Al-Mishri, questa volta ha accettato di dire di più. Soprattutto nelle sue precedenti storie d’amore.

Così, se possiamo scoprire, come è rimasta sorpresa la stessa Virginie Evira, che la persona che le ha dato il primo bacio, durante una sequenza piuttosto imbarazzante, Agatha Lecarone, amica dell’attrice, ha provocato anche il primo matrimonio di quest’ultima. Anzi, una stella Congratulazioni!, che quest’anno ha conquistato anche quest’anno Cannes, si è sposata giovanissima a 22 anni, con l’attore e produttore belga Patrick Riddermont. È rimasta con lui per tre anni prima di lasciarlo e innamorarsi del regista Mabrouk Al-Mishri, con il quale ha dato alla luce sua figlia, Ali, nel maggio 2013. In questo matrimonio, ha confidato: “Ça correspondait pas du tout à an ideal of life, ou de valeurs pre-inscrites, tout ça, mais quand la personne en question l’a proposé, j’étais amoureuse et de manière peut-être un peu trop legere, je sais pas Ho detto di sì.“

