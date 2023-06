Finale Mask Singer 2023: ecco il grande vincitore e tutte le celebrità esposte

Torniamo alle aspettative iniziali

Al termine della semifinale, trasmessa il 26 maggio 2023 su TF1, tre personaggi si sono così qualificati: Husky, Biche e Camel. Gli Huskies nasconderanno il cantante Vincent Nichol, secondo Jeff Banaclock. Citati anche i nomi dell’attore canadese Stephane Russo o del cantante Claudio Cabello. Dietro La biche, i cantanti saranno Aureli Konate, Sofia El Saudi o Lucy Bernardoni, ex membri di Nessuna accademia stellare anni 2000?

Sono tornate al gruppo 3 lettere dello scorso anno

Come vuole la tradizione, sul set sono tornati i personaggi della stagione precedente maschera cantante Questo venerdì sera a cantare. E così la tartaruga (Amauri Vasily), l’elefante (Ken V) e il cavaliere (Laurent Maestret) hanno cantato “insieme”, secondo l’ospite Camille Kombal, vidi Dal gruppo pop rock francese Niagara. Un buon inizio per l’inizio di questa finale.

Ecco gli eventuali duetti cantati in finale

Quindi ciascuno dei personaggi principali della stagione precedente ha cantato un duetto con uno dei finalisti. Husky (Colui che viene dal freddo, ha detto negli indizi, che ha lavorato con la stessa persona sin dalla sua prima apparizione e che ha un fedele seguito) E così ha condiviso il palco con l’elefante al titolo rompere il suono Il cantante francese Patrick Bruel.

“Mi congratulo con entrambi! Hai cantato molto bene “, ha insistito il presentatore. “Una coppia fantastica, un posto bellissimo, molto bello”, ha detto Kev Adams. “Prestazione molto bella. Congratulazioni.” Elodie Friegé ha aggiunto: “Ho adorato quelle due voci.” Da parte sua, l’elefante (Ken V) si è congratulato con l’Husky per la sua performance. “Penso che sia Vincent Nicholo”, ha detto.

Ministero dell’Energia (da “Been Around a Star”, nelle sue stesse parole, che, “nella vita, è ben lungi dall’essere una suora”) e poi ha cantato Porta Jack fuori dall’infernoversione di Richard Anthony, con “The One Who Celebrated Season 4”, Knight. Cammello e la tartaruga (che ha vinto un trofeo maschera cantante Stagione 4) Finalmente in scena con il titolo sotto il vento Jarrow e Céline Dion.

Cammello esposto per primo

Alla fine della suspense, è stato il cammello a rivelarsi per primo. “Ci ha intrattenuto. Mi aspettavo che Keef (Adams) fosse lì”, ha detto l’annunciatore. Comici e tiktokers erano Nico e Daniela Capone.

Gli Huskies hanno poi prodotto “uno dei migliori spettacoli che abbiamo avuto” secondo Keif Adams, con Diego è libero nella sua testaÈ una canzone scritta da Michelle Berger, mentre Labiche cantava dove vado Per la cantante Amal Bint.

“Mi sono divertito molto, spero che si presenti”

Alla fine è stato Le Husky a sollevare il trofeo dopo che la folla ha votato per il gruppo TF1. Il cantante era Vincent Nicho, come previsto dai membri della giuria. “Mi è piaciuto. Spero che vada a finire”, ha detto.

La cantante e attrice Aurélie Konate si nascondeva, per quanto la riguardava, sotto l’abito di Doe. In particolare, è passato in Star Ac’ Ha cantato con i più grandi artisti. L’abbiamo anche vista in serie di successo come Domani è nostro O Paradiso del campeggio. “Quale È stata una vera sfida per me cantare di nuovo dopo dieci anni”. “Per me, vinco tutto”.

Con Mel B, Anastasia, Tina Arena le ultime settimane

Dopo la partenza di due personaggi, The Witch and the Alien, Unmasked tre settimane prima o il post di Mel B In The Sun il 28 aprile 2023, una nuova star internazionale è apparsa il 19 maggio 2023, sotto mentite spoglie canguro! Era la cantante americana Anastasia. Nel frattempo, la cantante australiana Tina Arena si nascondeva sotto un costume da pianta carnivora.

La scorsa settimana, La Méduse ha lasciato l’avventura dopo sette settimane di gare. Prima di lasciare il gruppo, ha dovuto rivelare la sua vera identità. Era la figlia di Michel Bernier, attrice e cantante Charlotte Gaccio.