Metoohealth: i caregiver Lorain chiedono di rompere il silenzio

Meno di una settimana dopo Accuse di molestie sessuali e morali Contro il medico d'urgenza Patrick Belloux che è stato denunciato al Paris Match, Si alzano le voci nel settore sanitario In Lorena per chiedere la rottura dell'omertà. È il caso di Thierry Pesci, presidente del consiglio di amministrazione del sindacato degli infermieri di Merthe-et-Moselle. Emoziona Certificati di costruzione“.

“Molestie e gesti inappropriati, si parla anche di stupro, dice Thierry Pesci. Tra i professionisti. Questo va molto lontano. Da giugno, dopo il lancio Dal bando per le testimonianze Per quanto riguarda la violenza a cui sono stati esposti gli infermieri, ha ricevuto decine di lettere dalle vittime. “Le persone che hanno testimoniato si sono fermate e oggi non fanno più infermieri, eppure questa è la professione che hanno scelto”.

“Tolleranza Zero” al Nancy CHRU

Il sistema supporta questi professionisti nei loro sforzi per Attivazione di varie leve sanzionatorie Esistenti: ordini giudiziari, professionali o anche amministrativi. “Abbiamo la fortuna di avere dirigenti aziendali nel nostro settore che sono disposti a fornire supporto. Ne abbiamo la prova perché ci sono state lamentele da parte di strutture di Meurthe-et-Moselle. Completo Thierry Pisci.

La direzione di Nancy CHRU chiede “intolleranza” Contro la violenza sessuale e sessuale. L'istituzione è stata lanciata Cella di ascolto nel 2021Sotto forma di gruppo di lavoro. Le segnalazioni vengono inviate alla tua casella di posta elettronica e possono portare a indagini. Nel 2023, delle quattro segnalazioni pervenute alla Direzione Risorse Umane, ha avviato indagini su tre casi, risultando Due provvedimenti disciplinari.

“coscienza”

“Nel 2024, a inizio anno, siamo già arrivati ​​a quattro praticheha informato Agnès Schreiner, responsabile del dipartimento regionale delle risorse umane e degli affari sociali del CHRU di Nancy. “Ci occupiamo di commenti e gesti inappropriati, sia con i colleghi che nei confronti dei pazienti”. Pertanto, logicamente, dovremmo arrivare entro la fine dell'anno Altri rapporti “rispetto all'anno scorso”Attraverso la consapevolezza“, secondo Agnes Schreiner. “Il fatto che stiamo comunicando la nostra politica e che sosteniamo queste posizioni è probabilmente più rivelatore”.

Agnes Schreiner sottolinea anche il piano d'azione attivato dalla CHRU per promuovere l'uguaglianza professionale e le carriere per le donne. Recitano a malapena Il 30% dei capi dipartimento All'interno dell'ospedale.