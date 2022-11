Meteo: Questa mattina il termometro è vicino a 0°C, e la freschezza si è stabilizzata in Occitania

di base

Inizia l’autunno e le temperature minime scendono. Hanno mostrato tra 0°C e 5°C questa mattina in Occitania. La prossima settimana promette di essere tranquilla e frenetica.

La freschezza in questo momento è impostata per sempre. Dopo un mese d’inverno le temperature, già fresche il sabato pomeriggio, sono calate la domenica mattina grazie a cieli sereni e senza nuvole.

alle 7, tempo del cielo Ha registrato 0,6°C a Gordon (Lot), 1,7°C ad Auch, 2,1°C a Millau, 2,4°C a Tolosa, 2,7°C a Rodi, 4°C a Tarbes, 4,9°C a Pau, 5,6°C a Carcassonne, 6°C a Montauban e 6,4°C ad Albi. Da allora le temperature non sono mai state più miti nell’Occitania orientale tempo del cielo Ha registrato 6,2°C a Nîmes o 7,9°C a Montpellier.

Ricordati di vestirti caldo: non eravamo abituati a quello!

Domenica pomeriggio le massime rimarranno basse, rispetto all’equinozio noto di questo autunno, con 6°C previsti da Météo France a Rodi, 9°C ad Albi e Castres, 10°C a Cahors, 11°C a Tolosa e Montauban , 12 ° C. Celsius ad Agen, Carcassonne e Foix e 13 gradi Celsius a Tarbes, Pau e Auch. Ricordati di vestirti caldo: non eravamo abituati a quello!

Tornerà la doccia

Dalla parte del cielo, si annunciano rovesci sui Midi-Pirenei Meteo Francia Entro questa sera, mentre la Linguadoca e il Rossiglione rimarranno sotto il filtro con il Maestrale e la Tramontana che soffieranno a raffiche fino a 70 km/h. Sui Pirenei sono state annunciate nevicate a 1400m questa mattina ea 1500m questo pomeriggio.

Domenica mattina il sole lascerà il posto a rovesci sui Midi-Pirenei.

informazioni. Meteo Francia



Pioggia, vento e grandine

Osserva che a partire da lunedì e dalla prossima settimana è previsto un netto peggioramento canale meteo. Lunedì arriverà in Bretagna un forte temporale. Nel corso della giornata i rovesci attraverseranno tutta la Francia da ovest a est. Sarà abbondante nei Pirenei, in particolare nei Paesi Baschi. salire, canale meteo Descrive la nevicata prevista come “pesante” con altezze da 1 m a 1,50 m intorno ai 2000 m.

Con il rafforzamento del turbolento sistema oceanico, # Cereale et al #rovesci sparsi Permeerà il tempo per la prossima settimana. Tutti saranno colpiti prima o poi. Sono previsti grandi accumuli di precipitazioni nel sud-ovest e in Medio Oriente. pic.twitter.com/EpswJPEDv7 – canale meteorologico (lachainemeteo) 19 novembre 2022

Lunedì sera e in serata da lunedì a martedì scoppieranno forti perturbazioni, accompagnate da aria fresca, sul Mediterraneo, in particolare su Costa Azzurra e Corsica. Mistral potrebbe esplodere in una tempesta martedì.

Mercoledì mattina arriva una nuova perturbazione da ovest, accompagnata da forti piogge e forti venti.