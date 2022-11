I genitori francofoni vogliono un’assistenza sanitaria mentale di qualità per i bambini

Su iniziativa della Fédération desparents de la francophonie manitobaine, hanno potuto ottenere consigli non filtrati in francese da specialisti e scoprire le risorse disponibili nella provincia per i bambini da 0 a 6 anni.

In Manitoba, molti genitori incontrano serie difficoltà nell’ottenere assistenza sanitaria mentale per i propri figli, poiché la carenza di personale porta a lunghi tempi di attesa negli ospedali per vedere gli specialisti.

Questo laboratorio di discussione organizzato presso l’École Précieux-Sang di Winnipeg è senza dubbio un piacere per loro in quanto possono chiarire le loro preoccupazioni comunicando con gli specialisti.

Ottenere informazioni dai professionisti arricchisce le nostre responsabilità genitoriali Un genitore si rallegra.

Può volerci molto tempo per raggiungere il servizio di uno psicologo, soprattutto a livello pubblico La psicologa scolastica Carla Dirksen si lamenta.

Gli ostacoli nelle zone rurali sono ancora più alti, perché in questo ambiente lavorano meno psicologi in francese, osservano gli specialisti.

Ad esempio, per incontrare un logopedista, i tempi di attesa possono superare i sei mesi, creando una sorta di frustrazione tra i genitori di immigrazione francofona.

Siamo una minoranza nella minoranza e la mancanza di servizi rende difficile la questione alle famiglie. Ibrahim Al-Manani, assistente sociale, conferma.

sfide importanti

Tuttavia, i problemi che i genitori devono affrontare sono numerosi, come la gestione dell’ansia, soprattutto tra i giovani in età prescolare. Una vera preoccupazione per i genitori.

A questo si aggiunge la spinosa questione della gestione dello stress nei bambini. Durante le discussioni, gli esperti hanno sottolineato l’importanza dell’autogestione delle emozioni nei bambini.

Se rimuoviamo tutte le fonti di stress, possiamo causare più danni al bambino perché non sviluppa strategie per gestire le proprie emozioni. Indyk Carla Dirksen.

Nel maggio 2022, il dipartimento scolastico franco-manitoba e l’Unione dei genitori francofoni di Manitoba avevano già organizzato incontro simileÈ il primo dopo la revoca delle restrizioni sanitarie nel governatorato.

Con informazioni da Cedric Nouvel