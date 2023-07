Météo-France ha posto 10 dipartimenti in vigilanza arancione nell’ondata di caldo

Meteo Francia Meteo Francia La mappa della vigilanza Météo-France è stata pubblicata il 10 luglio 2023 alle 16:00.

Meteo – Météo-France annuncia nel suo ultimo bollettino che tre nuovi dipartimenti, Côte-d’Or, Saône-Loire e Jura, sono stati messi in allerta arancione per l’ondata di caldo dalle 16:00 di lunedì 10 luglio.

Aggiunti ai dipartimenti del Var, delle Alpi dell’Alta Provenza, del Rodano, dell’Ain, dell’Isère, delle Alpi Marittime e della Loira, sono già in allerta arancione per le ondate di caldo (Vedi la mappa in cima all’articolo).

“Lunedì, il massimo in (regione) Provenza-Alpi-Costa Azzurra sarà compreso tra 37 e 40 gradi”.ha avvertito l’Istituto meteorologico. “La fine di questo episodio (dell’ondata di caldo) è ancora incerta, naturalmente, ma il pericolo sembra persistere nel sud-est del Paese”.Aggiunge.

Pomeriggio (lunedì), max. arriverà “Tra 38 e 40 gradi nel Var interno”richiamato in un comunicato della provincia del Var. Si abbassa sulla costa, tra i 31 ei 35 gradi.E scenderà Il giorno successivo, si è confinata a circa 36 gradi all’interno. Nel dipartimento, tu segui.

Martedì pomeriggio e sera sono previsti anche forti temporali (venti forti, grandine, forti piogge e forte attività elettrica) nel nord-est e nel centro-est del Paese, avverte Météo-France.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. READ Celine Dion annuncia di avere un "disturbo nervoso" (video)

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video.

