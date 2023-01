Meteo: diverse decine di chilometri sulla E42 e molti disagi per la neve

DottNella provincia di Liegi sono state annunciate diverse interruzioni stradali a causa di forti nevicate. Sono stati segnalati ritardi sulla E42 a Poller e nei pressi di Verviers, Theux e Fléréon. Sono stati segnalati ingorghi per oltre 50 chilometri a causa della difficoltà dei camion.







Sono state annunciate interruzioni anche sull’autostrada E42 Battice – Prüm e sull’intera rete secondaria, in particolare sulla N3 tra Bois-de-Breux e Herve.

Anche la N62 è chiusa a Beaufays così come la N629 a Eupen.

Incidente sulla E40

Notare un incidente sulla E40 Liegi verso Aix-la-Chapelle vicino a Hauts Sarts; Le corsie centrali e di destra verso la Germania sono state neutralizzate.

Gli autobus De Lijn sono alla stazione

Gli autobus De Lijn non funzionano più. Lo ha annunciato su Twitter intorno alle 13 l’azienda fiamminga dei trasporti pubblici, riferendosi alle “condizioni meteorologiche estreme” nella provincia. Ora ci sono fino a 10 cm di neve in alcuni punti che causano molte interruzioni e rallentamenti.

condizioni metereologiche

Venerdì pomeriggio sarà molto nuvoloso con più pioggia dai Paesi Bassi e dal Mare del Nord, con la notevole eccezione delle rare andane che si troveranno principalmente a ovest, prevede l’istituto. Bollettino di mezzogiorno reale meteorologico (IRM). A volte la pioggia può continuare ad assumere un carattere invernale, motivo per cui l’IRM ha emesso un avviso giallo di condizioni scivolose sulle strade.

Venerdì sera e all’inizio della notte il tempo si manterrà volatile, con rovesci invernali in movimento da nord a sud. Nevicherà ancora nell’Alto Belgio, ma una o l’altra pioggia localmente molto intensa più attiva (o successiva) può imbiancare il terreno in altre regioni. Più tardi stasera, il tempo diventerà secco in tutta la regione e il cielo sarà sereno. Potrebbe formarsi una nebbia gelida. I conducenti dovrebbero anche diffidare delle chiazze di ghiaccio. La notte sarà fredda con minime comprese tra -9 gradi localmente sulle Ardenne, e -3 gradi al centro e valori prossimi allo 0 gradi al mare, e venti da deboli a moderati da nord-est. In Coast, all’inizio sarà ancora forte.

Sabato la giornata inizierà con il sole che splende in alcune zone. Sarà inoltre necessario in alcuni punti affrontare campi di nubi basse o nebbie gelide, sicuramente nelle Hautes Fagnes. Le massime andranno da -3 gradi nelle Hautes Fagnes, +1 grado al centro e +3 gradi in mare.

L’Unità di azione stradale (CAR), composta dal Centro di crisi regionale della Vallonia (CRC-W), dal Centro Perex e dalla Polizia stradale federale, conferma in un comunicato stampa che tutto il personale e le risorse materiali del Servizio pubblico vallone (SPW) resta mobilitato. Invita inoltre gli automobilisti ad adeguare la propria velocità, evitare manovre improvvise, mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede, munirsi dell’attrezzatura necessaria (pneumatici da neve), controllare attentamente lo stato del proprio veicolo e non scavalcare i diffusori .