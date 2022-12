Quali sono gli effetti delle onde elettromagnetiche sul corpo umano?

I nostri numerosi servizi moderni – RadioRadioE TV e telefoni – grazie al lavoro Onde elettromagneticheOnde elettromagnetiche. Queste onde fungono da mezzo per la trasmissione dei dati. Si distingue per la sua frequenza, che si esprime in HerzHerz. La frequenza è un numero che traduce il numero di oscillazioni al secondo. Non li vediamo, non li sentiamo, non li sentiamo. Sono comunque presenti! Quali sono i suoi effetti sulla nostra salute? ANSES ne ha appena parlato File in 8 domande.

Effetti delle onde sul corpo

È noto che le onde a bassa frequenza (da 0 a 10 kHz) possono stimolare il tessuto nervoso e la retina in caso di alta intensità. Le onde di frequenza comprese tra 10 kHz e 300 kHz (radiofrequenza) sono in grado di riscaldare i tessuti biologici e causare un effetto termico se esposte a un livello elevato. In Francia, i valori limite attualmente in vigore sono in vigore per garantire che le persone non siano esposte a tali livelli di onde, né in pubblico né durante il normale utilizzo. hardware trasmettitori.

Tuttavia, sono stati osservati effetti biologici anche a livelli di esposizione relativamente bassi. Ad esempio, l’uso del cellulare è associato ad un’attività elettrica alterata nel cervello. Tuttavia, questo effetto biologico non influisce necessariamente sulla nostra salute.

Tuttavia, va notato che è difficile condurre studi in questo settore. In effetti, siamo esposti in molti modi, entrambi trasmettitori Ci sono molti. La questione dell’effetto delle esposizioni multiple è complessa da studiare ed è necessario un approccio multidisciplinare.

E un cellulare?

Allo stato attuale delle conoscenze, non è stato stabilito alcun collegamento tra l’esposizione alle onde dei telefoni cellulari e l’impatto negativo su salute individuale. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono un possibile aumento del rischio cancro al cervello durante l’uso intensivo dei telefoni cellulari. Le frequenze radio sono anche classificate come: cancerogeno Possibile dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

Come limiti la tua esposizione?

Per precauzione, è sempre una buona idea limitare l’esposizione alle onde elettromagnetiche. Per fare ciò, è necessario implementare alcuni semplici accorgimenti: ad esempio, utilizzare una combinazione vivavoce durante le conversazioni telefoniche riduce l’effetto sul cervello delle onde emesse dal telefono cellulare.

Si raccomanda inoltre di limitare l’uso dei telefoni cellulari tra i bambini. le loro menti In configurazione può essere più sensibile alle onde elettromagnetiche.