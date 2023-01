La nicturia potrebbe nascondere un problema di salute

Tempo di lettura: 2 minuti – macchiato dall’interno

Dormi profondamente e comodamente installato nel tuo dispositivo illuminatoQuando la voglia di urinare ti sveglia. Questa notte visita a bagno Più normale di quanto pensi. La chiave è prestare attenzione ai sintomi, in modo da non rivelare un problema Salute la base.

come Rapporti dall’internoDiversi fattori irritanti, più o meno, possono contribuire alla nicturia. Tra le cause naturali e relativamente ovvie c’èOmar. Invecchiando, è più probabile che ti alzi di notte per andare in bagno a causa di cambiamenti nel tuo corpo. Tra l’altro ilcorpo Produce meno aldosterone, un ormone secreto dalle ghiandole surrenali che provoca ritenzione idrica.

Circa il 56% delle donne in gravidanza è affetto anche da nicturia. durante GravidanzaL’utero in crescita esercita una pressione sulla vescica, riducendo la sua capacità di trattenere grandi quantità di urina. Quindi, portando la vita, probabilmente andresti una mucca più frequentemente. E questo, giorno e notte.

Ma i problemi principali si vedono nei voli notturni, che sono piuttosto regolari. il infezioni Delle vie urinarie sono frequenti anche le malattie che portano in particolare a urinare durante la notte. quando batteri Nel tratto urinario, la vescica si infiamma, il che porta a minzione frequente. Altri sintomi comuni di una IVU sono: dolore durante la minzione, liquido torbido o scolorito e febbre.

La nicturia può anche essere causata da insufficienza venosa. Se le tue vene non funzionano come dovrebbero, allora… ricco Si accumula nei vasi inferiori invece di essere riportato al cuore. Quindi, quando ti sdrai, la tua produzione difare pipì di più.

diagnosi

Se ti alzi spesso per urinare di notte, il passo successivo è vedere un operatore sanitario. Ma prima, apportare alcune modifiche al tuo stile di vita può ridurre il numero di volte che urini durante la notte. Innanzitutto, limitare il consumo di alcol e cibi liquidi o ricchi di grassi. o Sera.

Allo stesso modo, creaEsercizio Regolarmente può eliminare i turni notturni. Anche puntare a 150 minuti di esercizio a settimana sarebbe l’ideale. Se si scopre che la minzione notturna è associata alla debolezza del pavimento pelvico, anche gli esercizi di Kegel possono essere utili per rafforzare i muscoli. muscoli.

Migliorare l’igiene del sonno può anche aiutare a ridurre il rischio di infezione Sveglie Leila. Può essere utile andare a letto a un’ora prestabilita ogni notte, evitare dispositivi elettronici prima di coricarsi e abbassare il termostato nella stanza.

Infine, se questi cambiamenti non sembrano fare la differenza, è il momento di una consulenza Un dottore. Questo professionista può aiutarti a determinare se il tuo bisogno di urinare di notte è dovuto a un problema di salute o solo a normali cambiamenti nel tuo corpo.