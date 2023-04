Messaggi di Google: la comunicazione crittografata è finalmente arrivata

Google Messages è un po’ più vicino a iMessage. Un anno dopo l’annuncio durante l’I/O 2022, la crittografia end-to-end viene finalmente visualizzata nelle chat di gruppo.

Ci è voluto quasi un anno, ma Google ha mantenuto la sua promessa. La crittografia end-to-end viene finalmente visualizzata nelle chat di gruppo. Come promemoria, la funzione è già disponibile nelle conversazioni individuali da alcuni anni. Le modifiche sembrano aver richiesto più tempo del previsto, ma presto gli utenti potranno chattare tre o più volte in tutta tranquillità.

secondo Polizia Android, l’aggiornamento è già stato pubblicato nelle notizie. Per trarne vantaggio, devi solo aggiornare la tua applicazione. Una volta completato questo passaggio, dovresti vedere “Crittografia end-to-end” nei dettagli del gruppo. In caso contrario, significa semplicemente che l’aggiornamento non è ancora disponibile nella tua regione.

Ovviamente, l’arrivo della funzionalità è un’ottima notizia. Sia per gli utenti che per Google. Infatti, il colosso della messaggistica è stato uno degli ultimi a non offrire questa opzione nelle chat di gruppo. WhatsApp, Signal e altri hanno già integrato questa sicurezza da un po’ di tempo. Si noti che le discussioni RCS beneficiano di un’altra novità, in quanto ora possono contenere fino a 100 partecipanti.

