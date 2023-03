Massima pressione sul governo federale: andiamo alla riunione sul bilancio

Quindi, come si raddrizza quel nastro che sembra? Non ci sono mille modi per raggiungere questo obiettivo.

“Aprire i cancelli nella speranza di rilanciare l’economia e raccogliere i frutti. Non ci credo. In un’economia molto piccola e aperta come la nostra, è un’illusione. Se diamo più potere d’acquisto ai nostri cittadini, siate gentili “, ma acquisteranno più prodotti dall’estero. L’effetto del ritorno sarà sull’economia locale è limitata, quindi questa non può essere un’opzione”.sosteneva Etienne de Calatay.

per lui, “È la necessaria opzione di austerità che può derivare da tasse più elevate o da tagli alla spesa. Non è compito dell’economista dire cosa dovrebbe o non dovrebbe essere fatto, ma diamo un’occhiata a ciò che sta accadendo altrove. Si può vedere che le tasse sono già molto alte in Belgio e anche la spesa pubblica è molto alta. Piuttosto in questo aspetto bisognerà guardarlo.“

Per Benoit Paynet, capo del Consiglio economico centrale, il rimedio della riorganizzazione non è la risposta giusta: “L’austerità severa potrebbe non essere l’opzione più saggia perché non siamo ancora veramente usciti dalla crisi. Penso che ora abbiamo bisogno di una politica di responsabilità, cioè di un arbitrato tra buone e cattive politiche pubbliche. Dovremo passare a valutarli e fare delle scelte. Sappiamo che dovremo spendere di più, investire di più in un certo numero di settori, e quindi dobbiamo fare scelte strategiche su ciò che sarà più promettente per il futuro del Paese e della popolazione.

A un anno dalle prossime elezioni federali, resta da vedere quale posizione assumerà l’equipaggio di De Croo per raddrizzare il timone del Belgio ed evitare l’iceberg davanti a sé.