Mercedes-AMG Project One batte il record al Nürburgring

Mercedes-AMG Dovrebbe festeggiare poiché riceve ufficialmente il titolo di auto di produzione legale su strada più veloce a Nordschleife in Nürburgring. Mercedes-AMG detiene il record conSerie AMG GT nera, ma l’ha perso a causa di una Porsche 911 GT2 RS messa a punto dal tuner Manthey-Racing. Dopo solo pochi mesi, è diventato un un progetto Restituisce la corona a Mercedes-AMG con un comodo margine di 3,65 secondi davanti alla 911.

Battere il record del Nordschleife di 3,65 secondi è un’impresa impressionante. Soprattutto perché questo record era detenuto da un’auto modificata, non di produzione. Per trovare un’auto prodotta in serie, dobbiamo rimanere con Mercedes-AMG, ma questa volta con la GT Black Series. In questo caso si tratta di un anticipo di 8,43 secondi, che conta come un’eternità quando si tratta di tempo sul circuito. Così Mercedes-AMG detiene il titolo con un nuovo tempo di soli 6 minuti e 35,183 secondi per completare quasi 20.832 chilometri di questo tratto di pista.

Secondo l’organizzazione, questa volta è più che eccezionale poiché è stata raggiunta in condizioni non delle più favorevoli. La pista non era completamente asciutta, le sezioni non erano state pulite a dovere e c’era molta pressione sul tempo. Il team AMG ha avuto solo un’ora per esibirsi prima della chiusura della pista. Il record è stato confermato, mancava solo un minuto alla chiusura delle porte il 28 ottobre.

Al volante dell’auto c’era la pilota DTM Maru Engel. Come sappiamo, l’AMG Project One include diversi componenti della F1. C’è un piccolo V6 turbo da 1,6 litri alimentato da quattro motori elettrici, per un totale di 1.049 cavalli. Per migliorare le prestazioni e l’efficienza della vettura, Engel ha scelto una modalità “Race Plus”, che mette in allerta tutti i piloti, abbassa al minimo le sospensioni e mobilita tutta l’assistenza aerodinamica della vettura. Durante l’evento è stata raggiunta la velocità massima dichiarata di circa 350 chilometri orari, che ha raggiunto il picco di 338 chilometri orari a destra di Döttinger Höhe.

Marrow Engel ha commentato la sua avventura: “E’ un’esperienza indimenticabile. Non mi aspettavo di passare un tempo simile con queste condizioni in pista. In alcuni tratti la pista non era completamente asciutta, il che ha reso la guida più difficile. una vera sfida”.