‘Questo è un po’ ingiusto’: perché l’imposta sul valore aggiunto sul propano è ancora al 21% quando è stata abbassata al 6% per il gas naturale e l’elettricità?

Molti di voi ci hanno contattato tramite il pulsante arancione “Avvisateci” per denunciare la “discriminazione” legata all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del propano. Questa è rimasta al 21%, mentre è scesa al 6% per gas naturale ed elettricità. Come giustificare questa differenza? C’è davvero discriminazione? Cosa rende il gas propano diverso dal resto?

“Ci è stato detto che il gas è in calo solo da giugno, quindi perché aumenta solo il propano sfuso? Perché il gas naturale ha un’IVA del 6% e non il propano, che ha il 21%?”chiede Serge. “Il propano è più caro del gas di città e il nostro aiuto è di 250 euro, mentre in città è un aiuto totale cumulato su 5 mesi di 750 euro”dice Adriano. “L’IVA è stata ridotta dal 21% al 6% su elettricità e gas naturale, ma perché non è stata ridotta sulle spedizioni di propano sfuso?”Vanessa chiede la sua parte. La riduzione dell’IVA del 6% si applica solo al gas naturale, non al propano.Jean-Christophe insiste ancora.

Una situazione che Thomas, residente a Nassogni in provincia di Lussemburgo, non capisce. Quando si è trasferito nel suo paese d’origine, non aveva altra scelta che passare al propano. Il gas di città non passa per la sua strada e il serbatoio dell’olio non è più l’opzione preferita, ha scelto il serbatoio del gas sotterraneo. “Una pompa di calore è costosa. E quando l’ho realizzata, non è stata una mia scelta”.Egli ha detto.



Solo allora, nel giro di due anni, vide il prezzo del suo gas propano in costante aumento. Dove pagava allora 0,3944 euro/litro senza IVA, oggi per 1000 litri deve pagare 885 euro, ovvero circa 0,70 euro/litro senza IVA. “quasi doppio”, Urlò. Durante il suo ultimo comando del gas, Thomas ha notato un’anomalia: “Ho ordinato 1000 litri e mi sono accorto di avere il 21% di IVA. In effetti è stata mia madre a spiegarmelo… Non è ancora normale. Le persone con il gas di città hanno il 6% di IVA e perché dovremmo pagare il 21% di IVA? Dovrebbe essere uguale per tutti”Lui dice.

Per lui questa differenza tra i due prodotti non è naturale. “Ci sono state promesse molte cose e solo una certa parte della popolazione ne beneficia davvero. È un po’ ingiusto”.Tommaso aggiunge.

Per illustrare questa differenza di IVA tra gas naturale e propano, ci siamo rivolti a FPS Finances che ci dice che l’IVA è una questione europea. Pertanto, gli Stati membri devono fare affidamento su una direttiva europea per attuare un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto. “Attualmente l’aliquota ridotta del 6% è applicabile solo al gas naturale distribuito nelle reti del gas naturale”afferma la portavoce Florence Angelici.

la ragione ? “La sicurezza dei trasporti è più importante per il gas naturale”, lei completa. In altre parole, il gas naturale sarà un mezzo “più sicuro” Viene eliminato solo il gas propano.



Poiché queste spiegazioni non erano sufficienti per noi, abbiamo contattato Olivier Nyrink, portavoce della Federazione belga dei commercianti di carburante e carburante (BRAFCO). Ricorda la differenza tra gas naturale e gas propano: “Il propano, sebbene sia un gas, è gas di petrolio liquefatto. È una delle parti che viene estratta durante la raffinazione del petrolio greggio. A differenza del gas naturale che viene estratto dal terreno e venduto così com’è. Queste sono particelle di metano”.

Quindi sono due mercati energetici diversi. Sono anche classificati in modo diverso e amministrati in modo diverso in termini di legislazione. “Tutti i prodotti petroliferi (propano e olio combustibile) sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto obbligatoria del 21% con accisa ridotta, in accordo con gli accordi europei”, conferma Oliver Nerink. La direttiva europea per il gas propano – derivato dal petrolio – è molto difficile da trasportare, a differenza del gas naturale e dell’elettricità, dove esistono accordi europei che consentono ad ogni stato membro “Gioca sull’aliquota IVA da applicare” Riducendolo così come è avvenuto da noi qualche mese fa con un’imposta sul valore aggiunto del 6%. “Ecco perché non c’è riduzione dell’Iva sul propano, ma premio power check di 300€”indica un portavoce di Bravco.



Da notare anche un’altra importante differenza tra questi due tipi di gas: il prezzo. “Non è aumentato allo stesso modo per il gas naturale come per il propano”. Per il gas naturale il prezzo è raddoppiato a 5, mentre è raddoppiato a 1,6 a 1,8 per il propano. “Quindi vengono mantenute tutte le ragioni, il livello degli aiuti va differenziato in base alla tipologia di energia relativa all’aumento che si è verificato. Il propano è aumentato molto meno del gas naturale, quindi è logico che ci sia una differenziazione aiuti per questi due prodotti”sviluppa il nostro interlocutore.

Se l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 6% su gas naturale ed elettricità continua, il governo dovrà prendere nuove decisioni. “Per evitare qualsiasi distinzione tra energie di riscaldamento e continuare ad aiutare le persone che si riscaldano con propano e olio”. Ma l’abbassamento dell’imposta sul valore aggiunto al 6% per il propano richiederà mesi di trattative e discussioni e sono necessarie misure immediate. Conclude che attualmente non è all’ordine del giorno.