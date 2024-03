Mercedes-AMG GT 43 Coupé (2024): cuore coraggioso

Presentata con un motore V8 biturbo da 4,0 litri da 476 CV (AMG GT 55) o 585 CV (AMG GT 63), la coupé sportiva Mercedes-AMG si presenta ora in una versione con meccanica semi-lusso. In questo caso, un quattro cilindri da 2,0 litri. Ma questo motore, che presto potremo ordinare sulla versione AMG GT 43, non ha nulla di cui vergognarsi in termini di prestazioni…

Impulso elettrico

Questo quattro cilindri eredita un turbocompressore elettrico per soffiare efficacemente attraverso i bronchi. Questo piccolo 2.0 litri beneficia anche di una piccola spinta elettrica tramite l'alternatore grazie alla microibridazione a 48 volt. Il risultato: 422 CV a 6.750 giri e 500 Nm tra 3.250 e 5.000 giri. Valori più che di tutto rispetto considerando una cilindrata di 1.991 cc…che non ci regala, a quanto pare, più di 210 CV/litro! Si noti che questo è leggermente superiore all'equivalente della SL 43, la sua controparte roadster, che assorbe semplicemente 381 CV dallo stesso quattro cilindri.

pagando

A differenza delle versioni V8 dotate esclusivamente di trazione integrale 4MATIC+, la AMG GT 43 utilizza solo le ruote posteriori per avanzare. Di serie, però, troviamo il cambio automatico 9G-MCT SPEEDSHIFT AMG a 9 marce.

Correre e agile

Con un peso operativo di 1.775 kg, la AMG GT 43 accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 280 km/h. Mercedes-AMG garantisce inoltre che il peso inferiore sull'asse anteriore rispetto alle versioni V8 4MATIC+ (1.970 kg in entrambi i casi) aumenti l'agilità. Se vogliamo evidenziare ancora di più il treno, ricordiamo che è possibile controllare anche l'asse posteriore sterzante di altre versioni anche come optional su questa Access Edition oltre allo smorzamento controllato AMG RIDE CONTROL. Per i più esigenti è anche possibile optare per il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS che comprende tra l'altro supporti motore attivi, differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico ed elementi aerodinamici attivi.

