AirTag 2: tutto quello che sappiamo sulla prossima versione

AirTag 2 è un aggiornamento molto atteso per gli AirTag esistenti. Fornirà una migliore precisione, una migliore portata e una migliore integrazione con altri dispositivi Apple.

Gli Apple AirTag sono stati introdotti nel 2021 e hanno rapidamente guadagnato popolarità. Questi piccoli localizzatori di oggetti ti consentono di trovare le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altra cosa tu abbia perso.

Le voci suggeriscono che Apple stia lavorando a una nuova versione di AirTags, l’AirTag 2. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su questo nuovo tracker di oggetti:

progetto

Al momento non ci sono indiscrezioni su un nuovo design. Quindi probabilmente avrà la stessa forma circolare dell’attuale AirTag. Tuttavia, Apple potrebbe cambiare il modo in cui viene aperto l’AirTag, poiché alcuni utenti hanno riferito che l’accesso alla batteria è molto semplice.

Nuovo chip Ultra Wide

L’AirTag 2 presenterà probabilmente un chip a banda ultra larga aggiornato. Questo chip fornirà una migliore precisione e portata. Ciò renderà più facile per gli utenti trovare i propri oggetti, anche se sono nascosti in un luogo difficile da raggiungere.

Integrazione con VisionPro

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il visore per realtà aumentata Vision Pro integrerà AirTag 2. Ciò consentirà agli utenti di vedere la posizione dei loro oggetti nella realtà aumentata, che sarà particolarmente utile per trovare oggetti persi in ampi spazi.

Data di uscita

Non esiste una data di rilascio ufficiale per AirTag 2. Tuttavia, è probabile che venga rilasciato alla fine del 2024 o all’inizio del 2025.

