Approfitta di uno sconto di 10€ su Amazon con questo codice promozionale esclusivo!

da mezzanotte, Giorni di offerte primaverili Lanciato! Durante questi sette giorni di promozioni, il colosso delle vendite propone sulla sua piattaforma migliaia di ottime offerte su tutti i tipi di prodotti (elettronica, giocattoli, cosmetici, abbigliamento, attrezzature da giardino, utensili, ecc.). Ciliegina sulla torta? Un codice promozionale esclusivo attende i membri Prime Belgium. Come ne traiamo beneficio? Niente di più semplice: crittografare un file Codice promozionale SD10 Prima di convalidare il carrello e pagare un valore minimo di 50€.

Scopri 5 offerte lampo speciali di Amazon per gli elettrodomestici: la friggitrice ad aria Moulinex è una di queste!

Codice promozionale Amazon esclusivo per i saldi primaverili

Alla fine, puoi risparmiare 10€ su 50€… o uno sconto extra del 20%, il che non è cosa da poco! Se non sei un membro Prime, purtroppo non potrai usufruire di questa esclusività. Ecco perché ti consigliamo di sottoscrivere un abbonamento che ti offre una prova gratuita di 30 giorni. Potrai così testarne l'utilità nella tua vita quotidiana senza spendere un solo euro e beneficiare anzi della riduzione di 10 euro del codice promo, oltre che delle numerose promozioni dell'evento.

Perchè diventare un Membro Prime?

Come abbiamo detto sopra, c'è ovviamente il vantaggio di sconti esclusivi, ma avere un account Prime ti dà anche tanti altri vantaggi. Innanzitutto, consegna gratuita il giorno successivo su milioni di articoli. Quindi, puoi accedere a film e serie Amazon Original, nonché a migliaia di film e serie popolari. Inoltre, puoi archiviare tutte le tue foto nello spazio di archiviazione Amazon Photo associato al tuo account. Infine, potrai sfruttare tutti i vantaggi di Prime Gaming, inclusi tantissimi giochi gratuiti e un abbonamento gratuito al canale Twitch. Il tutto con una prova gratuita di 30 giorni, per assicurarti di fare un acquisto davvero vantaggioso per te.

Attualmente ci sono grandi promozioni su queste macchine da caffè fino al -37% su Amazon!