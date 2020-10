La Casa del Noi, la nuova iniziativa sociale promossa dalle Confederazione delle Misericordie. A Mercato San Severino i volontari pronti ad iniziare.

La casa del Noi. Un luogo di accoglienza, di dialogo e di apertura all’altro. E’ l’idea promossa dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia subito accolta dai volontari dalla fraternità di Misericordia di Mercato San Severino San Giuseppe Moscati . A presentarla la presidente Carmela Cibelli.

Come nasce La Casa del Noi?

La casa è un programma nazionale che abbiamo fatto nostro. Una realtà che prova a raccogliere quanto fatto in questi mesi di emergenza. L’obiettivo è quello di accogliere chi ha bisogno in modo organizzato, superando la fase di emergenza, senza lasciare nessuno da solo.

Come avete fatto come associazione durante l’emergenza?

Abbiamo supportato 110 famiglie presenti nel comune di Mercato San Severino con la consegna di pacchi alimentari. Con l’emergenza sanitaria si sono aggiunte 35 famiglie. Come associazione abbiamo lavorato a stretto contatto con l’ufficio delle politiche sociali del Comune. Siamo stato un punto di ascolto e di aiuto.

Quanti volontari impegnati?

Quindici volontari attivi, ai quali si aggiungono sei ragazzi impegnati con il servizio civile.

Quali sono i problemi che vivono le famiglie?

La perdita di lavoro, per molte famiglie il problema non era solo mangiare, ma anche, nella prima fase, acquistare mascherine ed igienizzanti. Moltissimi i papà e le mamme che non riuscivano a mettere a tavola un pasto. C’è stata e c’è una grande disperazione e l’esigenza di un aiuto a 360°gradi.

Quindi quale sarà il ruolo della Casa del noi?

Quella di comprendere i bisogni delle persone e di come questi sono cambiati con l’emergenza. Provare a rispondere a tutto ciò in modo organizzato, infrastrutturando una rete territoriale. Nelle prossime settimane partiremo con l’attivazione del numero verde.