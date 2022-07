MERCATO ITALIANO LE GRAU-DU-ROI DAL 6 AL 10 LUGLIO

La città di Grau-du-Roi, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia (CCIFm) a Marsiglia, presenta un mercato dell’artigianato italiano sul lungomare, Boulevard Maréchal-Juin e Place Léon-Constantin. Da mercoledì 6 luglio a domenica 10 luglio più di venti artigiani e produttori provenienti da tutta Italia presenteranno i prodotti tipici Belbase.

Dal 6 al 10 luglio Boulevard du Maréchal-Jun e Place Lyon-Constant a Grau-du-Roi si trasformeranno in un vero “Villagio Italiano”. I prodotti di punta di Belbase sono offerti da una ventina di artigiani e produttori provenienti da diverse regioni d’Italia attraverso le isole da nord a sud. Un’ampia selezione di formaggi, salumi e pasticceria, tartufi, vini, olive, Parmigiano Reggiano vi farà scoprire la gastronomia.

E per i golosi la Pinsa Romana, variante di pizza realizzata con tre diverse farine (frumento, soia e riso) e piadina e prodotti siciliani, sarà servita in loco da due food-truck. Tra le novità di quest’anno c’è la pasta fresca fatta in loco.

L’Italia dice il paese della moda e dell’artigianato: borse e pelletteria in pelle, maschere veneziane, vetreria di Murano, gioielli, accessori, scarpe… Infine, ogni giorno, una passeggiata musicale con il gruppo Riva nel villaggio italiano. Cover originali e inedite dei più grandi successi italiani dagli anni ’50 ad oggi. Per tutta la durata dell’evento, l’espositore Trey Archie produrrà oggetti in vetro di Murano secondo la tradizione dei soffiatori di vetro veneziani.

Programma completo : Mercoledì 6 luglio dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 23:00 Apertura Mercatino dell’Artigianato dalle 11:00 alle 12:00 Inaugurazione de “La Dolce Vita” Giovedì 7 luglio dalle 10:00 alle 14:00. 11 in punto. Apertura mercato dell’artigianato venerdì 8 luglio dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 23:00 Apertura mercato dell’artigianato sabato 10 luglio dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 23:00 Apertura mercato dell’artigianato. Apertura mercato dell’artigianato domenica 11 luglio dalle 10:00 alle 19:00.