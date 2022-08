Corona virus: Niente teschio o drago, l’italiano si fa tatuare… QR code per accedere al suo pass sanitario

Nessun teschio o drago, per non parlare di un cuore trafitto da una freccia: uno studente italiano di 22 anni ha deciso di farsi tatuare un QR code sul braccio per dimostrare di essere stato vaccinato contro il Covid.

All’ingresso di un ristorante o di un cinema, Andrea Colonetta, residente a Reggio Calabria, nel sud Italia, si rimbocca la manica per rivelare un tatuaggio sulla parte posteriore del braccio sinistro.

“È originale, voglio essere diverso“, ha commentato alla rivista Corriere della CalabriaLe sue foto su Instagram e TikTok lo hanno reso una celebrità locale minore.

Pensa prima di agire

I suoi genitori, ha spiegato il giovane, hanno avuto una reazione meno entusiasta. “Mi hanno incoraggiato… ad essere meno impulsivo e pensare un po’ di più prima di agire.“, Lui ha spiegato.

QR code per accedere al QR code del pass

Ma a un esame più attento, il codice QR tatuato sembra piuttosto semplice rispetto a quello che appare su un passaporto europeo. In un video pubblicato su TikTok dal suo tatuatore Gabriel Bellerone, lo studente entra in un McDonald’s e alza il braccio per essere scansionato con il proprio telefono.

Quindi consegna il suo smartphone alla guardia per la scansione. Quindi non sono sicuro che questo codice QR sia un’ottima scorciatoia per acquistare il tuo Big Mac.