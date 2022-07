Il Cerax cade sul ghiacciaio italiano: almeno quattro morti

Gli Eurockéennes de Belfort, nell’est della Francia, potranno riprendere il loro regolare corso sabato, hanno annunciato venerdì gli organizzatori. I primi due giorni di uno dei più grandi festival francesi sono stati cancellati a causa di forti temporali.

“Il festival aprirà i battenti domani (sabato) alle 16:00 e il primo concerto sul palco principale inizierà alle 17:45”, ha annunciato Argon Asrafogor, leader del gruppo metal togolese. Eurockéennes, Matthieu Pigasse, durante una conferenza stampa. Una commissione per la sicurezza deve però dare il via libera per la ripartenza di sabato, ma “siamo molto ottimisti”, ha aggiunto.

Alle 16:40 di giovedì, il sito del festival è stato colpito da “un episodio meteorologico molto brutale e imprevedibile che si è manifestato con venti molto forti e piogge molto violente”, ha affermato il Sig. ha detto Bikas. Ha aggiunto che la “tempesta” è stata “di breve durata, meno di 5 minuti”. “E’ stato molto interessante, ho avuto il tempo di dare il benvenuto al primo partecipante, dieci minuti dopo c’è stato il panico all’ingresso”, ha detto il direttore del festival Jean-Paul Rolland.

C’erano ingenti danni alla proprietà e una struttura tecnica, una torre che supportava le apparecchiature elettriche, è caduta sui frequentatori del festival. Il bilancio: sei persone con ferite lievi e una con ferite gravi, e diverse altre in ospedale, in condizioni stabili.

Sig. Secondo Rowland, “È una torre controllata, controllata da tutti i servizi e pesa più di quanto misuri”. “Fortunatamente è successo all’inizio del festival”, ha osservato, quando il sito, che può ospitare circa 30.000 persone al giorno, aveva solo 4.100 visitatori.

Taglia le strade

Passato il ventoso episodio, tutto il traffico stradale e ferroviario che porta al sito “Eurox” è stato interrotto dalla caduta di alberi, provocando l’intervento dei servizi di emergenza e interrompendo la partenza dei partecipanti al festival.

Giovedì, gli organizzatori della regione e della prefettura di Belfort sono stati messi in allerta arancione da Météo France, che in seguito ha ordinato la cancellazione delle serate di giovedì e venerdì. Il cantante belga Strome e Bob Sinclair e Pedro Winter erano entrambi sul primo poster, Nick Caves, Clara Luciani o il secondo poster.

“Gli artisti deprogrammati sono stati molto comprensivi e gentili, e non vediamo l’ora di riaprire le porte”, ha detto Matthew Picas.

Questo articolo è stato pubblicato automaticamente. Fonti: ats/afp