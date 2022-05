Mentre sta per essere sepolta, una giovane donna si sveglia nella sua bara!

Rosa, 36 anni, ha avuto un grave incidente d’auto. Trasferita in ospedale, la peruviana è morta per le ferite riportate, prima che l’istituto la dichiarasse morta. La sua famiglia ha appreso questa triste notizia e ha organizzato un funerale il 26 aprile nella città di Lambayeque.

Al momento della sepoltura della bara dove si trovava la piccola Rosa, uno strano suono venne a gelare il sangue dei presenti. Rosa infatti stava bussando al coperchio della bara. Aprendo il letto funebre di Rosa, abbiamo visto la donna con gli occhi aperti e vivaci, secondo i nostri colleghi del Daily Mail.

Per valutare lo stato di salute allarmante della donna, il guardiano del cimitero ha chiamato i carabinieri e un’ambulanza. In cattive condizioni, i servizi medici dell’ospedale non hanno potuto salvare Rosa. Nonostante il supporto vitale, Rosa muore “di nuovo”, ma questa volta per sempre.

Sconvolta da questa difficile situazione, la famiglia reagisce con una certa rabbia. “Vogliamo sapere perché mia nipote ha reagito ieri quando l’abbiamo portata via per seppellirla”. disse la zia morta.

È stata aperta un’inchiesta per capire come si sarebbe potuta dichiarare la morte della donna peruviana, quando non lo era. Secondo una possibile ipotesi, il personale medico avrebbe confuso uno stato comatoso con uno stato di morte, senza verificare a fondo se fosse il caso di Rosa.