L’incredibile corsa di un gigantesco criminale e agente carcerario in Alabama

Vicki White, 56, e Casey White, 38, hanno lo stesso nome ma non sono imparentati. Il primo ha aiutato il secondo a fuggire il 29 aprile da una prigione in Alabama, e da allora, l’improbabile duo ha fatto impazzire le forze dell’ordine statunitensi.

Sembra che il loro processo sia stato pensato nei minimi dettagli. L’effetto è stato del tutto sorprendente. Chi avrebbe mai pensato di diffidare di Vicki White, che non ha mai fatto scalpore all’interno dell’amministrazione carceraria di Firenze, una piccola città in questo stato nel sud degli Stati Uniti?

“Non ha mai fatto nulla. Scommetto che non ha nemmeno ricevuto una multa per eccesso di velocità”, ha detto la madre scettica al canale locale WAAY31.

Il “impiegato modello” dello sceriffo, descritto dal procuratore della contea come “la persona più fidata della prigione”, che ha supervisionato il trasferimento dei prigionieri allo sceriffo della contea di Lauderdale, è una delle persone più ricercate del paese.

© AFP

distanziamento

Quando venerdì mattina si è presentata al carcere di Firenze per portare via Casey White, con la falsa pretesa di valutarmi in tribunale, un’auto la stava già aspettando parcheggiata nel parcheggio di un vicino centro commerciale, dove lei lo aveva comprato. . In attesa di correre.

Tuttavia, nelle foto di monitoraggio a distanza della prigione, nulla indica che il gigante tatuato e il funzionario della prigione stiano collaborando. Gli tiene la porta ma non lo guarda nemmeno fino al momento di ammanettarlo con catene, piedi e mani sulla sua macchina della polizia. Poi ha chiuso con cautela la portiera e l’auto è partita poco dopo le 9:30 del mattino.

La loro scomparsa non sarebbe stata scoperta fino a diverse ore dopo, intorno alle 15:30.

I detective hanno iniziato a inseguirli distogliendo lo sguardo. I fuggitivi sono stati visti l’ultima volta venerdì, il giorno della fuga, a circa 40 miglia dalla prigione in un SUV Ford color ruggine.

La ricerca stupisce gli utenti Internet della zona, che sono tornati alla concessionaria dove Vicky White ha acquistato questa vettura.

Il venditore è stato bombardato da critiche, tanto che mercoledì le autorità sono state costrette a fornire un aggiornamento, affermando di aver fornito una preziosa assistenza nelle indagini e che “nessuno in agenzia si ritiene abbia assistito” lunedì. .

Partite sfavorevoli all’amministratore accumulate per sei giorni. Abbiamo appreso che di recente ha venduto la sua casa con uno sconto, ricevendo $ 95.000.

Dopo 17 anni di gentile e leale servizio al sindaco, ha anche annunciato che sarebbe andata in pensione… e venerdì è stato proprio il suo ultimo giorno.

Senza confermare il suo licenziamento, Al-Sharif ha confermato mercoledì di “non lavorare più” nei suoi servizi.

© AFP

“trattamento preferenziale”

La storia, probabilmente d’amore, è iniziata nell’anno 2020.

Casey White, che stava scontando una condanna a 75 anni in una prigione di stato per rapimento, furto con scasso e tentato omicidio, tra le altre accuse, ha improvvisamente rivendicato l’omicidio di una donna cinque anni prima.

Les aveux sont de courte durée – il plaidera finalement non coupable dans ce dossier toujours en cours – mais déclenchent son transfert à la prigione du comté de Lauderdale, où il se voit notificatore sa mise en accusation pour le meurùtreil et White First time.

Viene rimandato nella sua prigione originale dopo un piano per fuggire, ma i due sono in contatto.

“Mi ha detto che stava scrivendo a qualcuno ma non avevo idea di chi fosse”, ha detto sua madre, Connie White, al New York Post.

È tornato nel carcere di Firenze nel febbraio di quest’anno per un’udienza in tribunale. Per diversi mesi, il detenuto ha approfittato di quella che lo sceriffo Rick Singleton ha descritto come una “relazione speciale” con Vicki White.

“Nous n’avons pas de preuves d’une quelconque relationship physique”, note le shérif, mais les autres prisonniers ont dénoncé des “privilèges”, du “rab” à la cantine et les “choses qu’elle faisait pour lui et pas “per gli altri”.

Abbrevia il “trattamento preferenziale” per un uomo “ad alto rischio” che ora è latitante.

“È molto pericoloso, per tutti quelli che lo circondano”, assicura un’ex ragazza. Ha dato il seguente consiglio a Vicki White: “Se sei ancora viva, vattene da qui. Corri, corri, corri più veloce che puoi”.