Meneskin: 5 cose sul debutto della band italiana su ‘SNL’

I Maneskin si esibiranno nella puntata del 22 gennaio di SNL ospitata da Will Forte – scopri di più sulla band italiana qui.

Chiaro di luna C’è stato molto fermento nel mondo rock negli ultimi mesi! Sebbene la band appartenesse all’Italia, gli americani non sono stati in grado di ottenere i loro singoli di svolta “I Wanna Be Your Slave” e “Giti e Puoni”. Scopri di più sul tanto atteso debutto della band In diretta sabato seraDalla puntata del 22 gennaio ospitata Will Ford.

Hanno battuto il fattore X

Squadra – Creata Ethan Torcio, 21, Vittoria Angeles, 21, Damiano David, 23 e Tommaso Est, 21 – Ha guadagnato importanza dopo aver gareggiato per la prima volta nell’edizione italiana X Factor. Il quartetto si è formato nel 2016 mentre frequentava il liceo a Roma. Dopo diversi tentativi di concorsi musicali, tra cui il concorso musicale locale Pulse, hanno tentato la fortuna. X Factor L’undicesima stagione d’Italia nel 2017. Meneskin ha preso il secondo posto Lorenzo Licitra.

Il loro nome è danese

Sebbene la band sia italiana, il nome di Meneskin è danese. In inglese, la parola si traduce come “chiaro di luna”. Ethan, Victoria, Damiano e Thomas hanno finalmente dovuto scegliere un nome quando hanno partecipato al concorso musicale locale Pulse. Victoria ha aiutato a tirare fuori il nome soprattutto dopo che il gruppo ha pensato che potesse funzionare per metà danese e una parola danese.

Hanno anche partecipato ad altri spettacoli americani

SNL Sarà sicuramente una pietra miliare per Ethan, Victoria, Damiano e Thomas, ma questa non è la loro prima volta al Rodeo. Dopo il successo dei singoli “I Wanna Be Your Slave” e “Gitty E Puony”, Meneskin ha anche recitato in importanti spettacoli come The Tonight Show e The Ellen DeGeneres Show con Jimmy Fallon.

Hanno vinto grandi premi

Dopo aver vinto l’annuale Festival di Sanremo, Meneskin ha acquisito i diritti per battere la bandiera italiana a Rotterdam, dove ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2021. Rappresentanti di vari paesi europei sono in competizione per il prestigioso concorso internazionale di cantautori. L’ultima volta l’Italia ha vinto l’Eurovision nel 1990.

Hanno uno strano stile di moda

Meneskin è noto soprattutto per la sua moda comica ispirata agli anni ’70, che trae ispirazione dalle leggende del rock. David Bowie e Iggy Pop. Spesso indossano zeppe, tute metalliche e spesse fodere nere, proprio come quelle indossate dai partecipanti al famoso nightclub dello Studio 54.