Ha commentato il presidente della CNL Regin Hutchondo Tasso di sovvenzione per gli editori che traducono opere dall’italiano al francese e Tasso di sovvenzione per gli editori per la traduzione di opere dal francese all’italiano, 70% per i progetti da esplorare in gruppo nel 2022 e nel 2023.

Secondo le Regole di assistenza 2019, i criteri di ammissibilità e di revisione dei fascicoli rimangono invariati.

I progetti del CNL, che svolgono un ruolo chiave nella diversità culturale e letteraria attraverso l’assistenza ai professionisti della filiera del libro, prevedono sovvenzioni agli editori per traduzioni dal francese in lingue straniere o da lingue straniere in francese. Nell’ambito della sua missione, CNL fornisce anche sussidi abitativi per traduttori dal francese alle lingue straniere o dalle lingue straniere al francese.

Ogni anno, più di 500 progetti di traduzione sono supportati dalla lingua francese o CNL. L’assistenza agli editori non deve superare i 35.000 euro e le sovvenzioni ordinarie sono del 40% o del 60%.

Tra il 2020 e il 2021, CNL supporterà 29 traduzioni dall’italiano al francese e 49 traduzioni dal francese all’italiano, portando il totale a 0 210.000.

Con questo supporto, gli insegnanti di lingua italiana vogliono Marco Balsano, Benadetta Groveri, Laura Mancini o Antonio Moresco Tradotto in francese. Al contrario, gli insegnanti di lingua francese preferiscono Matthias Enard, Ivan Jablonga, Bruno Latour o Sylvain Prudhomme Tradotto in italiano.