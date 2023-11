Le star di Hollywood sono state licenziate dopo i loro commenti sul conflitto tra Israele e Hamas

A cominciare da Susan Sarandon. Durante una manifestazione filo-palestinese, l’attrice premio Oscar L’ultima marcia Ha dichiarato che “Molte persone non capiscono il contesto in cui è avvenuto l’attacco del 7 ottobre”.. I commenti l’hanno portata a essere abbandonata dall’agenzia che l’ha rappresentata per nove anni, la UTA.

La fine della crisi storica di Hollywood? Raggiungere un accordo per porre fine allo sciopero degli attori

Per Melissa Barrera la punizione è ancora più dura. Sui social media, Gaza è stata paragonata a… “campo di concentramento”evocare “Genocidio e pulizia etnica”.. Anche se ha espresso simpatia per lei.Amici ebrei” Questo è determinato “Nessuno merita di essere perseguitato o attaccato”.Lo studio Spyglass l’ha licenziata dalle riprese di un film Il settimo gridoMentre ha interpretato uno dei ruoli principali nelle ultime due parti. In un comunicato stampa, l’azienda ha spiegato il suo punto di vista: “La posizione di Spyglass è inequivocabile: tolleranza zero per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in qualsiasi forma, inclusi falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o qualsiasi altra cosa che oltrepassi palesemente il limite dell’incitamento all’odio.”

Una decisione che divide violentemente gli internauti. Alcuni parlano di un ritorno”.liste nere” Come l’era della caccia alle streghe e mi chiedo perché l’attore Cose straneNoah Schnapp non si è arrabbiato dopo aver mostrato il poster.”Il sionismo è entusiasmante”. Altri pretendono la stessa sorte per una stella MercoledìJenna Ortega, che tuttavia ha disattivato il suo account sul sito X all’inizio dell’anno, si rivolge a Save the Children per aiutare i bambini di Gaza e della Cisgiordania su Instagram. Coincidenza… o no, Jenna Ortega ha appena annunciato che non reciterà nemmeno in Scream VII, perché è troppo impegnata a girare la seconda stagione della serie. Mercoledì.

“Tutti soffrono”: lo sciopero di Hollywood travolge i rivenditori californiani

Peso delle parole

Va notato che alcune settimane fa, Maha Dakhil ha perso la sua posizione dirigenziale presso una delle agenzie più potenti di Hollywood, la CAA, per aver pubblicato questo messaggio: “Cosa c’è di più straziante che assistere ad un genocidio? Guarda la negazione del genocidio. Tom Cruise ha dovuto intervenire per mantenere il suo lavoro come agente di celebrità.

Intanto in Argentina Roger Waters, ex leader dei Pink Floyd, viene processato per antisemitismo. Crede di non essere riuscito a trovare un albergo in campagna a causa di…“Lobby israeliana”.

Più vicino a casa, il comico Guillaume Meurice è stato ascoltato da PJ a Parigi dopo essersi lamentato di ““Incitamento all’odio e all’insulto pubblico”. In un articolo su France Inter, ha paragonato il primo ministro israeliano a ““Una specie di nazista, ma senza prepuzio.”

Il peso delle parole è così pesante che molte star oggi non osano più parlare pubblicamente di questo argomento.

Qual è il costo di uno sciopero che paralizza Hollywood e chi ne trae vantaggio?