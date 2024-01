Il rapper SMD è stato rimosso dalla lista dei candidati per Victoires de la Musique

Non cercare oltre il nome SMD se vuoi votarlo durante le Victoires de la Musique che si svolgeranno il 9 febbraio. Se il suo nome non compare più tra i nominati nella categoria “Canzone originale dell'anno”, l'unica canzone su cui viene ancora chiesto il parere del pubblico nella versione modificata del concerto, è perché è stato semplicemente licenziato dal organizzatori.

Ha detto parole che non avrebbero dovuto essere dette? Potrebbe essere coinvolto in una storia losca? Il suo nome verrà fuori in un caso di violenza sessuale come fanno tanti in questo momento? impossibile. Se gli organizzatori delle Victoires de la Musique hanno deciso di escluderlo è perché si è rifiutato di cantare dal vivo durante il concerto, ha riferito BFM TV.

Non si tratta in alcun modo di un'azione mirata contro l'artista. Il regolamento della vittoria prevede che tutti i candidati nella categoria “Canzone originale dell'anno” debbano esibirsi dal vivo durante l'evento, pena la rimozione dall'elenco dei contendenti al premio.

Nulla commuove l’SDM che, dopo aver annunciato la sua nomina, non ha esitato a prenderlo in giro sui social. Ha scritto che non avrebbe partecipato alla festa. L'anno scorso, ha criticato i Victoires quando Pierre De Mer ha vinto la categoria “Rivelazione maschile” davanti al rapper Tiakola. Ha chiesto il boicottaggio di quello che ha chiamato A “Festa stupida”.