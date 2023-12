MEGHAN Markle e il principe Harry sono stati votati “perdenti dell’anno” negli Stati Uniti

Nuovo disprezzo. È stato pesantemente criticato nel Regno Unito Meghan Markle e il principe Harry Perdono gradualmente il credito rimasto negli Stati Uniti. UN Nuova classificazione Ciò testimonia e indebolisce ulteriormente l’Impero del Sussex.

Harry e Meghan si accordano

IL Reporter di Hollywood, un’autorità nel mondo dell’audiovisivo transatlantico, ha nominato i vincitori e i vinti di quest’anno. Capirai: Meghan Markle e il principe Harry sono tra questi 11 “perdenti” nel 2023. Il Duca e la Duchessa vengono scelti perché “Un lamentoso documentario Netflix, un’autobiografia lamentosa (in alternativa, anche il titolo è un rimprovero scontroso) e un podcast senza vita (Modelli originali, ndr)“.

La rivista, per non essere da meno, crede addirittura che Meghan e Harry abbiano”Fuggì dalla sua vita al servizio della famiglia reale per approfittare del loro status di celebrità negli Stati Uniti., senza risultato. Attore Ezra Miller, Disney, Saga Urlando Oppure anche i film Marvel sono stati inseriti nella lista dei perdenti.

Il principe Harry dice di non essere al sicuro nel Regno Unito

Promemoria, Spotify Ha concluso il suo lucroso contratto con il Sussex a giugno e la coppia era idonea fino al “Dottor’Truffatori” Da un dirigente della piattaforma svedese nel processo. Anche la loro struttura “Archewell” è in difficoltà e le donazioni sono diminuite drasticamente. Secondo quanto riferito, Meghan e Harry hanno perso quasi 11 milioni di dollari in donazioni in un anno.