Kim Kardashian prende in giro le decorazioni natalizie: “Tanti soldi e poco gusto”

Gusti e colori. Qualche giorno fa, Kim Kardashian ha mostrato il primo sguardo alle sue sontuose decorazioni natalizie sui social media. L’ex di Kanye West è andato un po’ oltre questa settimana.

Collezione natalizia dei Kardashian

Come spesso accade, l’imprenditrice 43enne ha visto il quadro generale. Quest’anno, la madre di North, Chicago, Saint and Psalmist ha deciso di trasformare la sua villa in California in una giungla. È già l’anno di Kim Kardashian Ha fatto installare dozzine di abeti coperti di neve in uno dei corridoi della sua casa di lusso da 60 milioni di dollari. Un’opzione che non è né “idratante” né “confortevole” e che ha fatto molto discutere sul web. “Ha molti soldi, ma poco gusto.”Siamo spiacenti. le parole “Laides, “kitsch” O “appariscente” et al “allarmante” Era anche associato alle decorazioni natalizie.

Kim Kardashian ha condiviso le sue costose decorazioni natalizie tramite video

Alcuni netizen trovano difficile capire perché non abbia scelto un approccio più caloroso e affascinante. “Può realizzare bellissime decorazioni natalizie per i suoi bambini. La sua casa può sembrare Disneyland e lei può permetterselo facilmente.È stato detto.