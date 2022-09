Meghan Markle e il principe Harry hanno immaginato tutti i sorrisi al loro ritorno in Inghilterra (nella foto)

felice di essere tornato Regno Unito ? Sembra! Megan Markle E il principe Harry è stato visto tutto sorrisi mentre si avvicinavano Uno tipo Globalismo vertice A Manchester, un evento che riunisce leader di oltre 190 paesi. In effetti, se i coniugi mettono nuovamente piede sul suolo britannico, non è per una vacanza. Hanno appena iniziato il loro tour europeo. Prima tappa a Manchester, dove la Duchessa Sussex Da allora terrà il suo primo discorso al pubblico britannico Megaset. Un discorso sulla parità di genere.

Un evento che è posto sotto massima sicurezza

La coppia e gli organizzatori dell’evento hanno preso accordi per garantire la loro sicurezza. Soprattutto, dopo che Harry ha appreso che non gli erano più consentite guardie del corpo ufficiali quando visitava la Gran Bretagna. Un esercito di polizia, finanziato dai contribuenti. Il Sussex Così ha chiamato due società di sicurezza private.

In visita a William e Kate?

La coppia ha trascorso la notte a meno di un miglio da William, Kate e i loro tre figli a Windsor. Ma le famiglie non dovrebbero incontrarsi. un La decisione, che conferma ancora una volta il profondo disaccordo tra i due fratelli. Questa è la prima apparizione pubblica della coppia nel Regno Unito Meghan/Harry Da quando è tornato al Queen’s Platinum Jubilee a giugno.

Il prossimo passo per il loro tour in Europa: Germania. per me invincibile Giocattoli Dusseldorf 2023 Uno anno To Go, che si svolge martedì. Torneranno quindi nel Regno Unito per ok, baby Premi A Londra, Harry terrà un discorso giovedì.