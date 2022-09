Rivelazione della causa della sua morte

Le ragioni della morte dell’attrice 32enne sono rimaste poco chiare. Suo fratello ha fornito alcuni indizi sulle cause della sua morte, avvenuta nel giro di poche ore.

Ha rivelato il suo ruolo in “Senza filtro”, Palma d’oro All’ultimo Festival di Cannes, Sharpie Din Morì il 30 agosto. La sua morte, quando la sua carriera iniziò a guadagnare una certa fama, commosse il mondo del cinema. Soprattutto perché questa morte è avvenuta molto rapidamente. A soli 32 anni, la star si arrese rapidamente.

















Sono emerse diverse voci, comprese le voci secondo cui sarebbe stato un vaccino Covid-19 che avrebbe potuto causare effetti collaterali nella stella. Stanco di sentire questo, il fratello di Charlie Dean, Alex Jacobs, è stato catturato dalla rivista Rolling Stone. Considera questa voce “ridicola” ed “estremamente ingenua”.

Il 21enne ha spiegato che sua sorella è andata al pronto soccorso dopo essersi sentita” sintomi minori “Ma preoccupati.” È successo letteralmente in un giorno: ha avuto mal di testa, si è addormentato e ha svegliato il suo ragazzo dicendo: “Per favore, portami in ospedale.

L’attrice è morta poche ore dopo essere stata assistita.

Per il fratello di Charlie Dean, questa era una “infezione virale dei polmoni” che avrebbe causato la morte. La giovane donna ha perso la milza in un incidente nel 2009, organo essenziale per combattere le infezioni.